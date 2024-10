Carolina Acevedo los ofrecimientos que le hicieron unos traquetos “Llamaban a mi manager para ver cuánto cobraba”

Carolina Acevedo, reconocida actriz colombiana, reveló en una entrevista en el programa ‘La Sala de Laura Acuña’ que en sus años de juventud recibió ofrecimientos de hombres ligados al narcotráfico. La actriz confesó que estos personajes llegaban a su entorno mediante llamadas a su representante, indagando cuánto costaría una salida con ella. Acevedo, quien es conocida por su participación en exitosas producciones como ‘Pobre Pablo’, recordó aquellos episodios como un intento de acercarse a figuras públicas a través de métodos intimidantes en una época en la que el narcotráfico tenía una fuerte influencia en el país.

En su conversación con Acuña mencionó “Cuando hice proble Pablo que era en la época del narcotráfico dura, varias veces me propusieron, llamaban a mi manager para ver yo cuánto cobraba por irme de viaje con ciertos personajes en la vida. Muchos años después hice una novela que se llamaba ‘Un bandido honrado’, y ella era la esposa de un extraqueto y también tuve varios ofrecimientos ahí escribiéndome, pero yo era como ‘pero esa no es la vida real, yo no soy eso’ ”, enfatizó Carolina, detallando que las propuestas eran claras, y aunque no hubo amenazas, la incomodidad de saber que personas del crimen organizado intentaban acercarse a ella fue suficiente para rechazar cualquier tipo de interacción.



A pesar de la presión que estos contactos podían ejercer, Carolina Acevedo destacó que siempre tuvo claro que su enfoque estaba en su carrera y su ética profesional. Reafirmó que, desde sus inicios en la televisión, ha sido firme en no comprometerse con ningún tipo de propuestas que pongan en duda su integridad, sin importar quién esté detrás. Este episodio, aunque perturbador, le enseñó a ser aún más cuidadosa y a mantenerse fiel a sus principios, reforzando así su imagen en la industria del entretenimiento.



Curiosamente, la actriz también compartió que nunca fue víctima de acoso o abuso por parte de algún productor o director en el medio, algo que contrasta con las experiencias de muchas mujeres en la industria del entretenimiento. Acevedo atribuyó esto a su experiencia y a que comenzó a trabajar desde muy joven, lo cual le dio la capacidad de identificar y establecer límites claros en su entorno laboral. Su larga trayectoria le ha permitido mantener relaciones profesionales basadas en el respeto y la confianza.