Sonia Restrepo recibió entre lagrimas premio póstumo de Yeison Jiménez: “mi ángel en el cielo”

La ceremonia de Premios Nuestra Tierra 2026 dejó varios momentos comentados por los seguidores de la música colombiana, pero uno de los más emotivos de la noche llegó con Sonia Restrepo, viuda de Yeison Jiménez, quien subió al escenario para recibir el reconocimiento que ganó el artista de manera póstuma por su canción “Destino Final”, colaboración con Luis Alfonso.

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El tema fue reconocido como Mejor Canción Popular en la gala realizada en Bogotá, un premio que terminó cargado de nostalgia por el significado que tomó la canción después de la muerte del cantante. Y es que “Destino Final” ya era una colaboración importante dentro de la música regional colombiana, pero tras la partida de Yeison se convirtió en una de esas canciones que sus seguidores escuchan con el corazón apretado.

¿Qué dijo Sonia Restrepo al recibir el premio de Yeison Jiménez?

Al recibir el galardón, Sonia Restrepo no ocultó la emoción y dedicó unas palabras que tocaron profundamente a los asistentes. La viuda del artista agradeció el reconocimiento y recordó el camino que construyó Yeison dentro de la música popular colombiana.

“Quiero agradecer a mi ángel en el cielo, me siento muy orgullosa de un ser humano que luchó, que siempre creyó en sus sueños, que dignificó la música regional colombiana antes llamada popular, que la llenó de amor… tengo tantas palabras que no me caben en mi corazón, gracias, para mi ángel en el cielo”, dijo Sonia durante la ceremonia.

La frase rápidamente conectó con los fanáticos del cantante, especialmente con los llamados Jimenistas de corazón, quienes han mantenido vivo el legado del artista en redes sociales y en cada homenaje que se ha realizado desde su fallecimiento.

El mensaje que le dedicaron a Sonia Restrepo

El momento también tuvo unas palabras dirigidas a Sonia, quien recibió el premio como una forma de llevar a casa un nuevo recuerdo del artista. Desde el escenario le expresaron: “Queremos decirle a doña Sonia, ánimo, que ya tiene un angelito más cuidándola en el cielo y este va para su casa, para que recuerde a su ángel”.

La escena se convirtió en una de las más sensibles de Premios Nuestra Tierra, no solo por el dolor evidente de una familia que sigue atravesando el duelo, sino también por el lugar que Yeison Jiménez alcanzó dentro de la música regional colombiana. Su nombre también apareció entre los ganadores de la noche como Mejor Artista Nuestra Tierra del Año, mientras su fanaticada fue reconocida como Mejor Fandom Nuestra Tierra.

Con este premio, “Destino Final” quedó como una de las canciones más simbólicas de su carrera. Una despedida que, aunque nadie esperaba vivir tan pronto, terminó convertida en homenaje, memoria y agradecimiento para un artista que dejó una huella profunda en la música popular colombiana.