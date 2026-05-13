Excorista de Yeison Jiménez se retiró de ‘La Banda del Aventurero’ y les montó competencia

El sacudón interno en La Banda del Aventurero ha llegado a su desenlace más drástico. Tras las recientes declaraciones de Rafael Muñoz, mánager de la agrupación, en las que justificaba la búsqueda de una nueva voz mediante un reality debido a limitaciones contractuales, el corista Miguel Huertas ha roto el silencio y dio a conocer una drástica decisión.

En un anuncio que marca el fin de una era para la agrupación que acompañó a Yeison Jiménez, el talentoso músico confirmó que abandona el proyecto para emprender su camino como solista.

La decisión de Huertas surge en medio de un clima de tensión mediática. Mientras la gerencia de la banda argumentaba que la situación legal de Huertas —quien se encuentra firmado por un sello en Estados Unidos— limitaba el desarrollo del grupo, el artista ha optado por priorizar su crecimiento personal y profesional fuera de la estructura que lo dio a conocer a nivel nacional.

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Huertas, reconocido por su carisma y potencia vocal en los escenarios, explicó en un video en Instagram que su salida busca evitar estancamientos y permitir que la agrupación continúe con sus planes de expansión, incluyendo el polémico concurso para encontrar un nuevo integrante.

“He decidido dar un paso al costado en La Banda del Aventurero, todo esto para que el proyecto siga creciendo. Desde este momento quiero mostrarles mi talento y tengo que seguir construyendo mi carrera. La idea es que ustedes sigan viendo toda esta energía y todo este talento con mi propia banda y toda la gente que me está impulsando”, aseguró el cantante.

Con estas palabras, Huertas disipa los rumores de una posible reconciliación con la administración de Rafael Muñoz y deja claro que su ciclo con los “Aventureros” ha concluido oficialmente. Su salida representa un reto para la agrupación, que ahora deberá acelerar la búsqueda de un relevo que mantenga el nivel interpretativo al que el público estaba acostumbrado.

Lejos de tomarse un descanso, Huertas ya tiene lista su propuesta musical independiente. El artista no solo confirmó que ya cuenta con su propia banda, sino que anunció su primer gran evento como solista en la capital colombiana, marcando una fecha clave en su calendario para este mismo mes.

“Voy a hacer un lanzamiento el 15 de mayo en María Bonita en Bogotá. Quiero que me estén acompañando en este camino, así que están invitados. Dios los bendiga”, añadió Huertas, extendiendo la invitación a todos los seguidores que lo han apoyado durante sus años junto al legado de Jiménez.

Por su parte, la gerencia de la banda mantiene en firme la realización del reality para encontrar una “voz con estilo propio”. Según Rafael Muñoz, el objetivo principal es preservar el legado de Yeison Jiménez y seguir interpretando sus canciones, aunque ahora deberán hacerlo sin una de sus piezas más visibles en los últimos años.

La partida de Miguel Huertas marca el inicio de una competencia abierta en el género popular, donde el excorista buscará demostrar que tiene el peso artístico necesario para brillar con luz propia en la industria musical.

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En Bochincheros de Publimetro Colombia hablamos al respecto; y también sobre todo lo relacionado con la polémica del influencer que aseguraba tener chats con lo que revelaría, supuestamente, una relación sentimental entre la esposa de Yeison Jiménez, Sonia Restrepo, y el cantante Ciro Quiñones.