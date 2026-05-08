Piqué quiso meter morbo en la pelea del Real Madrid y salió trasquilado con respuestas sobre Shakira

Un verdadero caso de ‘no debí decir’ eso protagonizó el exfutbolista Gerard Piqué, que por meter picante, salió trasquilado por sus seguidores al querer echarle leña al caso Valverde – Tchouaméni que sacudió las huestes de Real Madrid en los últimos días y hasta su exesposa, la colombiana Shakira, salió al baile por los aficionados.

Todo en medio del del altercado que protagonizaron Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni durante un entrenamiento del equipo español y que generó gran revuelo en la prensa deportiva internacional.

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Con tanto revuelo, Piqué quiso pescar en río revuelto y cargar a su amigo e ídolo de Real Madrid, en una publicación que el exportero señaló: “Me han preguntado en un acto de @LaLiga con @MovistarPlus cuál sería mi entrenador para el @realmadrid: Xabi Alonso”.

Allí llegó la respuesta de Piqué, sentenciado: “Y quién crees que ganó la pelea?”, en clara alusión a lo sucedido con Valverde y Tchouaméni.

Sin embargo, él no se imaginó que su cuestionamiento sobre pelea le traería una lluvia de respuestas que le traerían a su exesposa, Shakira, señalando que ella había sido la ganadora de la pelea, con respuestas tipo:

“Ella sin duda, cuando te perdió de vista”.

“Diría que Shakira, que se quedó con la custodia. Pero dinos tú 🤣”

“Ella ganó, cuando se fue de tu vida”

“Shakira con la custodia de tus hijos”

“Shakira. Clara-mente. A tus cosas, campeón”.

“No sé quién ganó, pero Valverde se llevó los puntos”

El origen de la polémica en Real Madrid

La situación se conoció luego de que distintos medios europeos informaran sobre una pelea entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, que habría comenzado desde el miércoles y se habría intensificado durante la práctica del jueves.

Según esas versiones, el enfrentamiento terminó con un golpe en la cabeza sufrido por el mediocampista uruguayo, quien posteriormente fue sometido a exámenes médicos.

Horas antes de anunciar la sanción, el club había emitido un parte médico en el que informó que Federico Valverde sufrió un “traumatismo craneoencefálico” y deberá permanecer en reposo entre 10 y 14 días, siguiendo los protocolos médicos establecidos.

Pese a la gravedad de lo ocurrido y la enorme repercusión mediática, el Real Madrid optó por cerrar el caso con una sanción económica y las disculpas públicas de ambos jugadores, evitando así medidas deportivas más drásticas dentro de la plantilla.

El castigo a los jugadores

A través de un comunicado, el conjunto español confirmó que ambos futbolistas comparecieron ante el instructor del expediente disciplinario abierto por el club y mostraron “su total arrepentimiento” por lo sucedido. Además, el club aseguró que los jugadores se disculparon entre ellos, así como con la institución, sus compañeros, el cuerpo técnico y la afición.

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Como resolución final del caso, el cuadro merengue decidió imponer una fuerte sanción económica de 500 mil euros a cada uno de los jugadores, dando por concluidos los procedimientos internos.

“El Real Madrid ha resuelto imponer una sanción económica de quinientos mil euros a cada jugador, concluyendo así los procedimientos internos correspondientes”, señaló el club en su comunicado oficial.