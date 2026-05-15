Así luce la tumba de la mamá de Diomedes tras dos años de su fallecimiento; ¿la descuidaron?

Diomedes Díaz se mantiene como el máximo exponente del vallenato. Su partida en 2013 dejó un vacío imborrable en el folclor, una historia que sumó un nuevo capítulo de luto con el fallecimiento de su madre, Elvira Maestre, once años después. Recientemente, uno de los hermanos del ‘Cacique de la Junta’ compartió imágenes que muestran el estado actual de la tumba donde descansa la entrañable ‘Mamá Vila’.

Elver Díaz, familiar del intérprete de ‘Los recuerdos de ella’, subió un clip que rápidamente se viralizó en TikTok En las imágenes se ve que el sitio en el que reposa la progenidora de Dimodes se encuentra cuidado y en buen estado, a pesar de la gran cantidad de gente que la va a visitar a ella y a Omar Geles, artista que también reposa junto a ella en el Parque Cementerio Jardines del Ecce Homo.

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Números del chance de Diomedes Díaz

En vida, el intérprete de ‘Mujereando’ fue reconocido por los actos de bondad que tuvo con su fanaticada, a quienes les regalaba dinero en sus presentaciones, o simplemente cuando se lo encontraban en la calle.

Tras su deceso se crearon varias combinaciones numéricas que los apostadores del chance y la lotería usan con el objetivo de ganarse una plática, algunos de estos números asociados con la tumba del cantante ubicada en el Parque Cementerio Jardines del Ecce Homo, en Valledupar. Estos son algunos de los números: 2657, 2613, 1108, 1225, 1325, 1266, 1366, 5766, 5726, 6626 y 2666.

Esta es la tenebrosa historia de los perros en el funeral de Diomedes Díaz

Aunque en principio se trataba de solo un rumor, el mismo hijo de Diomedes, Rafael Santos, confirmó en alguna ocasión la historia que relató recientemente el locutor Daniel Tres Palacios, director del programa ‘El Cartel Paranormal’ de la emisora La Mega; formato en el que un asistente al velorio del ‘Cacique’ dio a conocer la siguiente historia.

“Diomedes le decía a las personas que cuando él falleciera, como premunición; dijo que iban a llegar tres perros ‘tripas’ debajo del ataúd. Y de esos perros nadie iba a saber de dónde venían, y nadie los podía sacar; los perros tenían que quedarse ahí en todo el entierro, y tenían que dejarlos ir hasta la tumba en donde iba a ser enterrado”, afirmó el invitado al formato radial.

“Cuando llegó el cuerpo a cámara ardiente en la plaza Alfonso López, los perros estaban debajo del ataúd y la gente se sorprendió. Él dijo que nunca los quitaran de allí, pero desafortunadamente uno de los hijos los quitó a la fuerza. Los perros desaparecieron del lugar. De ahí viene el misterio de la finalidad de esa premunición. Desde ahí han empezado a morir algunos hijos de Diomedes de manera extraña”, añadió.