Universidad Distrital abrió inscripciones para carreras de pregrado con matrícula cero: así puede aplicar

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas anunció la apertura de inscripciones para sus programas de pregrado con beneficio de matrícula cero, una de las oportunidades más esperadas por miles de jóvenes que buscan ingresar a la educación superior pública en Bogotá.

La convocatoria incluye 47 programas académicos distribuidos en siete facultades y permitirá que los estudiantes admitidos no tengan que pagar valor de semestre, asumiendo únicamente costos administrativos como el seguro estudiantil.

¿Qué carreras ofrece la Universidad Distrital?

La convocatoria incluye programas en áreas como:

Ingeniería

Comunicación Social y Periodismo

Artes

Ciencias y Educación

Medio Ambiente

Tecnología

Administración y carreras científicas

La Universidad Distrital es una de las instituciones públicas más solicitadas en Bogotá gracias a sus programas acreditados y al beneficio de gratuidad educativa para estudiantes que cumplen los requisitos establecidos por el Gobierno Nacional.

¿Cómo inscribirse?

El proceso de inscripción se realiza completamente en línea y consta de varios pasos:

Realizar el prerregistro en la página oficial de admisiones. Generar el recibo de pago del PIN. Pagar el valor de inscripción por PSE o Banco de Occidente. Esperar aproximadamente 12 horas. Completar el formulario oficial de inscripción con datos personales y resultados de las pruebas Saber 11.

La universidad recordó que para participar es obligatorio contar con resultados del ICFES Saber 11 de los últimos cinco años.

¿Cuánto cuesta la inscripción?

Aunque los programas cuentan con matrícula cero, el aspirante sí debe pagar el valor correspondiente a la inscripción.

Según la convocatoria vigente, el costo ronda los 175 mil pesos colombianos, dependiendo del periodo académico y la modalidad seleccionada.

¿Quiénes pueden acceder a matrícula cero?

El beneficio aplica principalmente para estudiantes de bajos recursos matriculados en instituciones públicas de educación superior y que cumplan condiciones definidas por el Ministerio de Educación.

Entre los grupos priorizados se encuentran:

Estudiantes de estratos 1, 2 y 3.

Población indígena.

Comunidades afrocolombianas.

Personas con discapacidad.

Jóvenes en condición de vulnerabilidad social.

Además, los aspirantes no deben contar previamente con título universitario profesional.

La Universidad Distrital también publicó parte del cronograma de admisiones y matrícula para el nuevo periodo académico.

Entre las fechas más importantes están:

Publicación de resultados opción 1: 9 de junio de 2026.

Publicación de opcionados: 25 de junio.

Bienvenida e inducción para estudiantes nuevos: 31 de julio de 2026.

Los interesados pueden consultar toda la información oficial y los programas disponibles en el portal de admisiones de la Universidad Distrital