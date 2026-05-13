Manifestaciones en Bogotá genera afectación de vías y operación de TransMilenio: así está la movilidad

Durante la tarde de hoy miércoles 13 de mayo de 2026, se presentó una manifestación en la carrera 3 con calle 27; también se reportó un bloqueo en la carrera 7 con calle 40; al igual que en la calle 72 con carrera 11.
Así están las vías en Bogotá y las rutas de TransMilenio, hoy miércoles 13 de mayo 2026
Reporte por manifestaciones
Corte 6:55 p.m.
Corte 6:21 p.m.
Tránsito lento por alto flujo vehicular saliendo de la ciudad por la Calle 80. Se registra una velocidad promedio inferior a los 10 km/h.
Corte 6:15 p.m.
Siniestro vial en la localidad de Suba, entre volqueta y motociclista en la vía Suba-Cota con carrera 112.
Corte 5:31 p.m.
Siniestros viales en la Autopista Norte:
- Calle 236 (S–N)
- Calle 120 (S–N)
Unidades de tránsito y Grupo Guía gestionan la movilidad en el corredor.
También hay atención en:
- Av. Circunvalar con calle 48
- Av. Centenario con carrera 119
- Av. Américas con carrera 68
Si te movilizas por estos sectores, programa tu recorrido con tiempo, reduce la velocidad y sigue las indicaciones en vía.
Corte 5:07 p.m.
Manifestantes se dispersan. Se habilita en su totalidad la carrera Séptima, en ambos sentidos.
Corte 4:43 p.m.
Siniestro vial en la localidad de Usaquén, entre camión y automóvil en la autopista Norte con calle 236, sentido norte-sur.
Corte 4:28 p.m.
Se mantiene a afectación de un carril en la Av. Américas con carrera 42 sentido oriente-occidente, por vehículo tipo cama baja varado en ese punto.
Corte 4:05 p.m.
Se mantienen los bloqueos sobre el corredor carrera 7, en la calle 40B y calle 41.
Corte 2:31 p. m.
Usuarios afectados: 41.150
Carrera 7 con calle 40
Continúan los desvíos para las siguientes rutas de TransMiZonal:
BH907 / T25 / LA814 / 18-3 / 56A / 97 / T40 / HA642 / 579 / 593 / 359 / T13 / T12 / 598 / HA601 / CH131 / CA124
Calle 72 con carrera 11
Desactivamos los desvíos para las rutas duales y de TransMiZonal. Retoman sus recorridos habituales
Corte 2:07 p. m.
Usuarios afectados: 36.467
Carrera 7 con calle 40
Continúan los desvíos para las siguientes rutas de TransMiZonal:
BH907 / T25 / LA814 / 18-3 / 56A / 97 / T40 / HA642 / 579 / 593 / 359 / T13 / T12 / 598 / HA601 / CH131 / CA124
Calle 72 con carrera 11
Continúan los desvíos para las rutas duales y de TransMiZonal
Corte 1:42 p. m.
Usuarios afectados: 25.038. Carrera 7 con calle 40
Continúan los desvíos para las siguientes rutas de TransMiZonal:
BH907 / T25 / LA814 / 18-3 / 56A / 97 / T40 / HA642 / 579 / 593 / 359 / T13 / T12 / 598 / HA601 / CH131 / CA124
Calle 72 con carrera 11
Rutas duales y de TransMiZonal realizan desvíos preventivos