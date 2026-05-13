Giovanny Ayala confirmó su matrimonio y se revertiría la vasectomía para ser papá a sus 50 años

Giovanny Ayala es sin duda uno de los máximos exponentes de la música popular colombiana, dejando varios himnos para el género en los 50 calendarios que tiene en su existir, tales como: ‘De rodillas te pido’, e ‘Historia de Amor’, mismo que reveló recientemente que se va a casar en los próximos meses.

Son varias las mujeres que han pasado por la vida de Ayala, dentro de ellas Andrea Díaz, con quien se separó en 2018. Tan solo cinco años después de esta situación, el nacido en Granada, Meta, decidió darle una nueva oportunidad al corazón y lo hizo con María Gómez, mujer de la que poco se sabe de su vida privada, solo que Giovanny le lleva 17 años por delante y que proviene de la ciudad de Pereira.

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En entrevista para ‘Mi Gente 3.0′, el artista dio a conocer que va a contraer nupcias con Gómez, y lo hizo de una jocosa manera, hasta el punto que generó varias risas en los presentes en el set.

“A mí me dicen que me quede callado y que no cuente los proyectos porque se pueden caer; pero a mí me encanta contar lo que está pasando, sea bonito o feo, siempre lo hago público. Por ejemplo, actualmente estoy viviendo una relación con mi pareja; mejor dicho, “me tiene secuestrado”. Pronto me voy a poner mi argolla", afirmó el cantante.

Pero esta revelación no quedó allí, puesto que el llanero también mostró su anhelo de volver a ser padre después de casarse: “Aunque ya me hice la vasectomía y ella tiene un hijo de 10 años de su anterior relación, yo no le puedo cerrar los sueños y es una mujer que quiere tener un bebé conmigo. Yo tengo 50 años y me gustaría tenerlo también”, complementó.

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Giovanny Ayála lanzó canción para la Selección Colombia

Más allá de lo deportivo, en tierras cafeteras hay polémica luego que Giovanny Ayala hiciese una canción para la ‘tricolor’ al no ser invitado por sus colegas del ‘popular’ que se juntaron para hacer un tema para la ‘sele’.

Más de diez artistas de depecho se unieron para salirse de su confort y sacarle una tonada a la Selección Colombia, con varios nombres que destacan, dentro de ellos: Pipe Bueno, Luis Alfonso, Jhon Alex Castaño, Francy y Paola Jara; canción que lleva por nombre ‘Te quiero ver campeón".

Al tener la relación rota con sus pares del popular, Ayala también decidió hacerle un homenaje a la Selección y sacar su canción por aparte, a la que le puso ‘Así es que se canta un gol’, cuyo video musical fue grabado en el estadio Rey Pelé de Villavicencio.

Aunque hizo su mejor esfuerzo, al llanero le llovieron críticas en redes por este acto que muchos están considerando que viene de un comportamiento “envidioso”.