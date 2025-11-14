Martín Elías Jr. afirmó que será “papá” con 17 años; su ‘bebé’ llevará el nombre de su abuelo

El hijo de ‘El Gran Martín Elías’ volvió a ser noticia luego de generar confusión entre sus seguidores al publicar un mensaje en redes sociales anunciando que sería “papá”. Con tan solo 17 años, la declaración encendió las alarmas entre los fanáticos, quienes creyeron que se trataba de un embarazo. Sin embargo, poco después aclaró que se refería a la llegada del nuevo integrante de la Dinastía Díaz: un tierno cachorro.

Le puede interesar: Martín Elías Jr. revela cuánto gana con la música y en qué gasta sus millonarias ganancias

“Lo veo como una bendición, no como un problema (...) Voy a ser PAPÁ y le doy gracias a Dios por darme una bendición”, escribió inicialmente. Minutos después presentó a su mascota, un perrito llamado Diome, nombre que escogió en homenaje a su abuelo, Diomedes Díaz.

Un cumpleaños inspirado en la vida salvaje

Tras la presentación del nuevo miembro peludo de la familia, el joven artista mostró su llegada a Valledupar, donde fue recibido por familiares, amigos y colegas para celebrar su cumpleaños. La fiesta tuvo como temática la vida salvaje, con decoraciones de leones y tigres que hacen referencia a su más reciente proyecto musical.

“Gracias familia y amigos por esta linda sorpresa. Te amo hermanita”, compartió en sus historias de Instagram.

Hijo de Martín Elías tomada de las redes sociales de Martín Elías Jr.

¿Qué ha pasado con la carrera de Martín Elías?

Las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar, enviándole mensajes de cariño y deseándole éxitos en lo que será el lanzamiento de su nuevo proyecto musical, ‘Dejando huella’, el próximo 28 de noviembre. Además, anunció que el 5 de diciembre realizará un encuentro martinista en el Aeropuerto de Valledupar.