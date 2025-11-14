“Antes de que se filtre”: Martín Elías Jr. hizo sorpresivo anuncio a través de sus redes sociales

Martín Elias Jr. es el hijo mayor del cantante Martín Elías, quien falleció en un complejo accidente en el año 2017, con el fin de seguir con su legado, el joven decidió dedicarse a la música tal como su padre y la dinastía Díaz, actualmente busca darse a conocer en el género vallenato, contando por supuesto, con el apoyo de su mamá, Caya Varón.
En los últimos meses, Martín Elias Jr. ha hecho parte de diferentes eventos e incluso planeando sus próximas canciones, contando con una amplia acogida en el género debido a su talento y también por lo que representa en el género.
Sin embargo, hace pocos días llamó la atención luego de que compartiera un sorpresivo mensaje en el que expresó que se convertiría en papá: “Le veo como una bendición, no como un problema. Para la información de todos quiero que salga primero de mí antes de que se filtre algún tipo de información. Voy a ser papá y le doy gracias a Dios por darme una bendición”, fueron las declaraciones expuestas por parte de Martín Elías Jr.
En medio de la serie de dudas por parte de sus fanáticos, horas más tarde el hijo de Martín Elías volvió a aparecer en sus redes sociales añadiendo: “Se llama Diome…”, declaraciones que estuvieron acompañadas de una imagen del joven en compañía de un cachorro tratándose de su “hijo”.
¿Cuántos hijos tuvo Martín Elias?
Martín Elías, el reconocido cantante de vallenato, tuvo dos hijos a lo largo de su vida. Su primogénito es Martín Elías Díaz Varón, cariñosamente conocido como Martín Elías Jr., quien nació en 2007 fruto de su relación con Claudia Varón (‘Caya’). Posteriormente, el cantante tuvo una hija, Paula Elena Díaz Jaimes, nacida en 2015 de su matrimonio con Dayana Patricia Jaimes García (‘La mona linda’).