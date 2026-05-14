Expresentadora de RCN confirmó que será mamá por segunda vez tras irse de Colombia

La exseñorita Colombia y reconocida presentadora de entretenimiento, Catalina Robayo, ha vuelto a ser el centro de atención en las redes sociales tras confirmar una noticia que ha llenado de alegría a su comunidad digital: se convertirá en madre por segunda vez. La vallecaucana, que durante años fue una de las caras más queridas de la sección de entretenimiento de Noticias RCN, compartió la novedad a través de una emotiva publicación que rápidamente se volvió tendencia, despertando una ola de mensajes de felicitación por parte de colegas, amigos y seguidores que han seguido de cerca su transición de la pantalla chica a una vida más enfocada en la creación de contenido y la maternidad.

Le puede gustar: ¿Más allá del apellido? Hija de Gustavo Petro confirma que contará lo que nadie sabe sobre su historia familiar

Robayo, quien siempre se ha caracterizado por mantener un vínculo cercano y transparente con su audiencia, eligió un formato visual muy cuidado para revelar que su familia crece. En las imágenes se percibe la complicidad con su esposo y su primogénita, dejando claro que este nuevo integrante llega en un momento de plenitud personal. Para muchos, Catalina sigue siendo un referente de estilo y profesionalismo, y verla en esta nueva etapa refuerza esa imagen de mujer multifacética que logra equilibrar sus proyectos personales con la crianza.

La noticia no solo impacta por la figura que representa Catalina en la farándula nacional, sino también por el mensaje de amor y esperanza que transmite en sus plataformas.

Desde su salida de los sets de grabación tradicionales, la exreina ha sabido reinventarse, utilizando su influencia para hablar de temas de bienestar, familia y estilo de vida. Este segundo embarazo se suma a la lista de hitos que sus seguidores celebran como propios, especialmente en un ecosistema digital donde las noticias positivas suelen generar un alto nivel de interacción. Los comentarios en su perfil de Instagram no se hicieron esperar, destacando palabras de admiración por la forma en que ha llevado su proceso y la belleza que irradia en esta dulce espera.

Con este anuncio, Catalina Robayo se une al grupo de celebridades colombianas que este año han decidido ampliar sus familias, convirtiéndose en un tema de conversación obligado para quienes siguen el pulso del entretenimiento en el país.

Aunque por ahora no ha revelado detalles específicos sobre los meses de gestación o el sexo del bebé, la expectativa crece entre sus fans, quienes esperan acompañarla paso a paso en este camino. Sin duda, la llegada de este nuevo bebé marca un capítulo emocionante en la vida de la presentadora, quien continúa demostrando que, más allá de las coronas y las cámaras, su rol más importante y el que más disfruta es el de mamá.