Nicky Jam anuncia su retiro de la música

Hace pocas horas el cantante Nicky Jam anunció un nuevo disco, además de su última gira de conciertos en diversas partes del mundo, pero con ello también lo que será su retiro de los escenarios musicales.

Para ello el cantante de ‘Hasta El Amanecer’ y el éxito mundial ‘El Perdón’ usó un video recopilatorio de imágenes de lo que ha sido toda su trayectoria musical a lo largo de los años y su contribución al mundo del género urbano.

“Mi gente pronto me retiro, pero este es mi legado motivación y superación. Coming soon mi última gira global, y mi último álbum los amo”

Como era de esperarse los seguidores del cantante de ‘Come Y Te Vas’ se hicieron sentir a través de los comentarios del post, pues muchos resaltaron lo que ha sido su proceso de superación personal, así como de quienes le aseguran que todavía no es el momento para bajarse de los escenarios, ya que consideran que aún le queda camino por recorrer con su música.

“Ver a tus estrellas retirarse se siente extraño cuando las viste desde abajo”, “No te puedes retirar 🔥aún no”, “Nicky Jam eres un Guerrero de Dios que a tu corta edad y a pesar de los desafíos te atreviste a desafiar los retos de la vida. Buen ejemplo a seguir de el que persevera triunfa. ❤️ ❤️ ❤️ 🙌 🙌 ❤️” y “Tú puedes dar más Nicky. mucho, mucho más.... eres toda una leyenda. has logrado tanto por encima de muchas estrellas. tantos éxitos, tantos palos. no hay reggaetón sin un Nicky Jam”, son algunos de los mensajes que destacan.

Elkin de la Hoz, mejor conocido en las redes sociales como ‘Dímelo King’, publicó un extracto en el que el cantante se refirió a otros proyectos que tenía en mente como la dirección y producción de películas.

“La evolución, mentalmente hablando estoy en otro lado ya. Yo no quiero solo ser un cantante, yo quiero ser director de cine. Yo no quiero que mi marca se quede en una esquina, yo he evolucionan en muchas cosas y todo eso es porque yo soy un soñador”

— Nicky Jam