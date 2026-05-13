Mónica Rodríguez no le creyó las disculpas a De la Espriella tras reprochable acto morboso con periodista

El abogado Abelardo de la Espriella se encuentra en el centro de una controversia nacional tras su paso por el programa “Piso 8”. Incidente que incluyó mostrar una fotografía con la que, reprochablemente, quería destacar sus partes íntimas, asegurando que esa imagen le habría traído varias votantes femeninas. Esto llevó al rechazo de la periodista Mónica Rodríguez.

Tras la situación, la periodista Laura Rodríguez fue clara sobre el impacto del suceso. Sus palabras literales fueron:“Y no fue un simple comentario desafortunado. Fue un irrespeto total hacia mí y hacia mi trabajo. Me sentí vulnerada, acosada y asqueada”.

Ante el rechazo, De la Espriella emitió un pronunciamiento buscando contextualizar lo ocurrido. Esto fue lo que dijo literalmente:

“Entiendo que, aunque no haya existido intención de mi parte de ofender y mucho menos de irrespetar, si una mujer se siente incómoda, un caballero tiene la obligación moral de ofrecer disculpas”.

“Cuando bromeé con la periodista Laura Rodríguez en el programa de Jhovanoty, en Piso 8, no lo hice de mala fe ni para hacerla sentir mal, mucho menos para acosarla frente a miles de televidentes.

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Todo ocurrió en un contexto humorístico y como parte del juego que se estaba dando en un programa de humor sobre mis partes íntimas y sobre un supuesto implante de silicona, mencionado por los anfitriones. Yo simplemente seguí esa línea con otra broma, sin malicia ni morbosidad, mamando gallo, como suelo hacerlo, con una foto que está en mis redes sociales".

Tras las disculpas que estaban antecedidas por el fuerte choque que tuvo de la Espriella con María Lucía Fernández en Noticias Caracol, se creería para muchos que nadie saldría a defenderlo, pues no fue así

El respaldo llegó desde el sector del entretenimiento. Empezando Marbelle cantante que mediante su cuenta de ‘X’ “llenó de aplausos” al abogado tras su confrontación con Malú. Por su parte, el comediante Piter Albeiro, declarado abiertamente fan del Tigre, aseguró que Malú de Caracol “solo le preguntó estupideces” a De la Espriella y pidió a la gente que no la aplaudieran.

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En la acera opuesta, el rechazo político fue tajante. Paloma Valencia “explotó” contra las actitudes del abogado calificándolas de machistas. Iván Cepeda afirmó que “hay que derrotar el patriarcado” y rechazó sus comentarios hacia las mujeres periodistas. Sergio Fajardo también se sumó a las voces de repudio.

A estas palabras se le sumó Mónica Rodríguez, experiodista de Caracol que mediante ‘X’ manifestó: "Lo que le pasó a la periodista Laura Rodríguez con el candidato presidencial Abelardo de la Espriella (cuyo comportamiento fue absolutamente reprochable), también lo tienen que vivir muchas mujeres al aire en programas de radio y TV de parte de sus mismos compañeros de trabajo, quienes también les hacen comentarios morbosos y sexualizados, dentro y fuera de sus programas. Y entonces viene la gran paradoja: si nos quedamos calladas, es que avalamos ese trato y si expresamos nuestra incomodidad, es que somos susceptibles, estamos en nuestros días, somos exageradas, etc., etc. Óiganlos y véanlos al aire"