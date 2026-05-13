Marbelle llenó de aplausos a De la Espriella tras ataque a Malú y foto de su miembro a periodista

Tomadas de las redes sociales de Marbelle e imagen de Abelardo de la Espriella Publimetro - Helber Vargas

Lo que inició como una tensa entrevista entre Malú Fernández y el abogado Abelardo de la Espriella ha mutado en una verdadera “guerra de trincheras” en la red social X. Mientras el gremio periodístico denuncia maltrato y misoginia, una contraparte de figuras públicas cercanas al candidato ha decidido celebrar la agresiva respuesta del jurista, poniendo en tela de juicio la labor de la comunicadora, dentro de ellas Marbelle.

El eje de esta reacción fue protagonizado por la cantante Marbelle, quien, fiel a su estilo directo y confrontativo, no solo aplaudió la actitud de De la Espriella, sino que justificó el trato recibido por Fernández bajo una lógica de reciprocidad.

“Preguntó y se le respondió… Con la vara que mides…”, publicó la artista en su cuenta de X, sugiriendo que la periodista fue víctima de su propio rigor y validando la dureza del abogado como una respuesta proporcional.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢 📲 >>> Piter Albeiro aseguró que Malú de Caracol solo le “preguntó estupideces” a De la Espriella; pide que no la aplaudan

Marbelle

A la postura de Marbelle se sumó el humorista Piter Albeiro, quien arremetió contra la ola de solidaridad que ha despertado Fernández en el sector informativo. Para el comediante, el apoyo masivo es injustificado y cuestionó la calidad de la contraparte periodística en el debate.

“¿Ahora resulta que esa señora puede preguntar estupideces y todo el mundo la tiene que aplaudir?? Ahhhh bueno”, expresó Albeiro, sumándose a la narrativa que busca deslegitimar el cuestionamiento realizado por la periodista.

En la acera opuesta, la defensa de Malú Fernández ha sido férrea y argumentativa. Desde el exterior, el periodista Matheo Gelves salió al paso de las críticas de Marbelle y Albeiro, defendiendo la validez técnica de la entrevista: “La pregunta de Malú estuvo bien formulada, es necesaria y fue respetuosa. Debatir requiere de inteligencia emocional, y de esa el candidato más bien poca”.

Por su parte, la senadora Paloma Valencia rechazó de plano que la labor de preguntar pueda ser usada como excusa para el ataque personal o las insinuaciones de mal gusto.

“Las mujeres periodistas no tienen por qué aguantar bromas sexuales, insinuaciones ofensivas ni ataques personales por atreverse a preguntar. Ese es su oficio (...) La libertad de prensa exige también respeto por la dignidad de quienes preguntan”, afirmó Valencia, haciendo un llamado a elevar el nivel del discurso público frente a las burlas en redes.

Finalmente, Vicky Dávila, directora de la Revista Semana, reafirmó su posición en defensa de la libertad de prensa, alejándose de la polarización para resaltar el valor profesional de su colega.

“Malú, una mujer talentosa y una profesional, en todo el sentido de la palabra. La quiero mucho y la admiro. Los periodistas están para preguntar lo que consideren, es un derecho, es la democracia, es la libertad de prensa”, puntualizó Dávila.

La controversia deja en evidencia una fractura profunda: por un lado, quienes consideran que el periodismo debe ser respetado como un pilar democrático sin importar lo incómoda que sea la pregunta; y por otro, figuras como Marbelle y Piter Albeiro que ven en la confrontación una respuesta legítima frente a lo que consideran sesgos informativos. En medio, queda el ejercicio de una profesión que hoy, más que nunca, se ejerce bajo el fuego cruzado de la opinión pública.

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