Hijastro de Catalina Gómez, de ‘Día a día’, regresó a Blu Radio tras compleja situación, “estos meses no han sido fáciles”

Catalina Gómez es una presentadora y modelo colombiana que logró cosechar una amplia carrera en la pantalla chica, lo que la llevó a formar parte del equipo de ‘Día a día’, de Caracol Televisión, donde actualmente lleva alrededor de 10 años, convirtiéndose en una de las conductoras más importantes. Cabe resaltar que la esposa de Juan Esteban Sampedro, vicepresidente de entretenimiento de Caracol, también se desempeña como meditadora y coach en salud y nutrición.

PUBLICIDAD

Le puede gustar: La ‘sorpresita’ que se llevó Catalina Gómez, de ‘Día a día’, de su hijo, “empezó la celebración”

Más allá de sus logros profesionales, la paisa cumplió el gran de sueño de convertirse en madre de Emilia y Cristóbal junto a Juan Esteban. Sin embargo, antes de esta unión, el vicepresidente de entretenimiento de Caracol y esposo de Catalina sostuvo otra unión que trajo consigo el nacimiento de su primer hijo, Lucas Sampedro, quien actualmente estaría sobre sus 25 años de edad.

Aunque el joven no decidió encaminarse por la televisión, sí cuenta con una pasión por el periodismo, graduándose hace algún tiempo de la Pontificia Universidad Javeriana, como comunicador social, llegando a formar parte del equipo de ‘Blu Radio’, donde ha logrado destacarse desde hace un buen tiempo, demostrando así los mejores momentos a través de sus redes sociales.

Sin embargo, durante varias semanas habría estado ausente de la emisora ‘Blu Radio’ y ante su regreso la emoción terminó siendo más que evidente: "Estos meses no han sido fáciles, pero hoy regreso al aire, infinitamente agradecido por tener cerca a tantas personas especiales que han hecho de este proceso más llevadero. De corazón, gracias. Feliz, muy feliz, de volver", fueron las declaraciones que añadió el hijastro de Catalina Gómez.

Aunque se desconoce el motivo que llevó a estar ausente a Lucas, al parecer, se trataría de una situación de salud que actualmente estaría remediada.

¿Cómo es la relación de Catalina Gómez con su hijastro?

Catalina Gómez estuvo haciendo parte de ‘Bravíssimo’, programa de Citytv, donde además de revelar diferentes detalles de su vida, también habló de su familia, quienes son lo más importante para ella y con quienes busca pasar el mayor tiempo posible. En medio de sus declaraciones el tema con respecto al hijo de su esposo, Lucas no pasó por alto, dejando claro que cuenta con una excelente relación, pero tiene claro que desea ser una de sus grandes amigas y no tomar el lugar de mamá que no le corresponde, destacando el rol de la exesposa de su pareja.

PUBLICIDAD

“Luquitas lindo, tan hermoso. Es otro orgullo de la familia, Lucas es el hijo mayor de Juan, yo lo quiero mucho, o sea, mi relación con él ha sido una relación de mucha amistad, de muchas compinchería, de mucho cariño, amor y acompañamiento. Yo creo ese ha sido el éxito, nunca he querido asumir roles que no me corresponden porque él también tiene una gran mamá y muy importante en su vida. Entonces yo simplemente quiero ser su amiga o su compañera“.