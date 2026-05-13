Familia de Diomedes lanza concurso para que sus fans hagan parte del video oficial de ‘Sin medir distancia’

“Ay, el 26 del mes de mayo, nació un niñito en el año 57. Y allá en La Junta fue bautizado y hoy se conoce con el nombre de Diomedes”. Sí, el nombre de Diomedes Díaz sigue resonando a pesar de que hace 12 años partió de este mundo terrenal, hasta el punto de que su familia lanzó un concurso para que sus fanáticos hagan parte del video oficial de una de sus canciones.

Para 1986, ‘Diome’ y ‘El Cocha’ Molina, se unieron para sacar uno de los himnos más grandes del vallenato, ‘Sin medir distancia’, tema que a la fecha no cuenta con un videoclip oficial. Es por eso que la familia del cantante aprovechó lo masivo de sus redes sociales para decirle a la fanaticada del 'Cacique; que le envíen al interno videos con talentos o curiosidades de sus vidas asociadas con el cantante para que sean parte del clip.

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Esta es la tenebrosa historia de los perros en el funeral de Diomedes Díaz

Aunque en principio se trataba de solo un rumor, el mismo hijo de Diomedes, Rafael Santos, confirmó en alguna ocasión la historia que relató recientemente el locutor Daniel Tres Palacios, director del programa ‘El Cartel Paranormal’ de la emisora La Mega; formato en el que un asistente al velorio del ‘Cacique’ que dio a conocer la siguiente historia.

“Diomedes le decía a las personas que cuando él falleciera, como premunición; dijo que iban a llegar tres perros ‘tripas’ debajo del ataúd. Y de esos perros nadie iba a saber de dónde venían, y nadie los podía sacar; los perros tenían que quedarse ahí en todo el entierro, y tenían que dejarlos ir hasta la tumba en dónde iba a ser enterrado”, afirmó el invitado al formato radial.

“Cuando llegó el cuerpo a cámara ardiente en la plaza Alfonso López, los perros estaban debajo del ataúd y la gente se sorprendió. Él dijo que nunca los quitaran de allí, pero desafortunadamente uno de los hijos los quitó a la fuerza. Los perros desaparecieron del lugar. De ahí viene el misterio de la finalidad de esa premunición. Desde ahí han empezado a morir algunos hijos de Diomedes de manera extraña”, añadió.

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Números del chance de Diomedes Díaz

En vida, el intérprete de ‘Mujereando’ fue reconocido por los actos de bondad que tuvo con su fanaticada, a quienes les regalaba dinero en sus presentaciones, o simplemente cuando se lo encontraban en la calle.

Tras su deceso se crearon varias combinaciones numéricas que los apostadores del chance y la lotería usan con el objetivo de ganarse una plática, algunos de estos números asociados con la tumba del cantante ubicada en el Parque Cementerio Jardines del Ecce Homo, en Valledupar. Estos son algunos de los números: 2657, 2613, 1108, 1225, 1325, 1266, 1366, 5766, 5726, 6626 y 2666