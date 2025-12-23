“Te extraño sin escándalos”: Última esposa de Diomedes le hizo amoroso homenaje tras 12 años de su muerte

“Ay, el 26 del mes de mayo, nació un niñito en el año 57. Y allá en La Junta fue bautizado y hoy se conoce con el nombre de Diomedes”. Sí, el nombre de Diomedes Díaz sigue resonando a pesar que hace 12 años partió de este mundo terrenal, dejando un gran vacío en el mundo vallenato; y justamente su esposa dejó recientemente un mensaje que le dejó el corazón arrugado a la fanaticada del ‘Cacique’.

Por la vida de ‘Diome’ pasaron muchas mujeres que le dieron la fortuna de convertirse en padre en 21 ocasiones, -solo contando los hijos reconocidos-; siendo su última esposa, Consuelo Martínez, mujer que le hizo un reciente homenaje al cantante por medio de Instagram, en una publicación en la que dejó las siguientes sentidas palabras:

“Han pasado doce años, Doce años desde el día en que la vida se partió en dos y tuve que aprender a existir sin ti. No a olvidarte, No a dejar de amarte… solo a seguir respirando con tu ausencia sentada conmigo. Al principio no sabía cómo hacerlo. Todo dolía. Tu lugar, tu silencio, tu presencia, tu todo, Con el tiempo entendí que no se trata de cerrar heridas, sino de aprender a caminar con ellas", afirmó Martínez.

“Me quedé con nuestros hijos, con esa parte tuya que sigue viva y creciendo. Ellos han sido mi mayor orgullo y mi mayor responsabilidad. En sus miradas te he vuelto a encontrar, y gracias a ellos entendí que tu paso por mi vida no fue breve ni en vano. He seguido sola, sí.Sola en las decisiones, en los miedos, en las noches largas. Pero nunca desamparada. Me sostuve de las personas que tú dejaste cerca de mí y de otras que la vida fue poniendo cuando ya no tenía fuerzas. (...) he honrado tu nombre, tu amor, el hogar y la familia que formamos. Te extraño, sin escándalo, sin dramatismos”, añadió.

En vida, el intérprete de ‘Mujereando’ fue reconocido por los actos de bondad que tuvo con su fanaticada, a quienes les regalaba dinero en sus presentaciones, o simplemente cuando se lo encontraban en la calle.

Tras su deceso se crearon varias combinaciones numéricas que los apostadores del chance y la lotería usan con el objetivo de ganarse una plática, algunos de estos números asociados con la tumba del cantante ubicada en el Parque Cementerio Jardines del Ecce Homo, en Valledupar. Estas son algunos de los números: 2657, 2613, 1108, 1225, 1325, 1266, 1366, 5766, 5726, 6626 y 2666