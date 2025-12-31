Aida Victoria reveló secretos de su relación con WestCol en su nuevo libro; “lo que amabas empezó a incomodarte”

La influencer costeña Aida Victoria se ha consolidado como una de las creadoras de contenido más destacadas de Colombia, logro que ha alcanzado, entre otros factores, por convertir episodios de su vida personal en material audiovisual, en especial sus historias amorosas que no llegaron a buen término, siendo la más reciente la que sostuvo con Juan David Tejada, el ‘Agropecuario’, padre de su hijo y el streamer WestCol; justamente este último volvió a ser asociado con ella luego que le dedicara un gran segmento de su nuevo libro.

Más allá de las redes sociales, esta creadora de contenido ha extendido su imagen e historia a varias aristas del mundo del entretenimiento; muestra de esto fue el lanzamiento de su nuevo e-book que lleva por nombre ‘Los amores de Victoria’, creación literaria que dio a conocer mediante una reciente complicación de salud.

Justamente en estas letras la influencer plasmó varias de las experiencias sentimentales y rupturas que ha vivido, las cuales pusó en cartas que le enviaba a una de sus amigas y que terminaron transformándose en esta creación que puede conseguirse mediante varias plataformas por $35.000 pesos.

Un gran apartado de este libro fue dedicado a WestCol, mediante una carta que le tiene el corazón arrugado a miles de internautas: “El Rayo McQueen dejó de ser rojo y tú dejaste de ser tú: Yo soy menor que tú, pero te puedo dar cosas que ningún hombre te puede dar. Te puedo dar sueños, metas, inspiraciones... porque estoy lleno de eso. Yo tengo muchas ganas de hacer cosas grandes”, manifiesta Aida en el libro.

“Cuando me dijiste eso, tú pensabas que algún día ibas a lograr cosas gigantes. Yo, desde ese mismo instante, ya sabía que ibas a ser grande. Veía en tus ojos el hambre de conquistar imposibles, y quise hacerme a tu ladito para verte conseguirlos y celebrarte. Tus conquistas eran mi gasolina; en cada triunfo tuyo empezaba a sentirme capaz de ponerme varas más altas, pero no lo entendiste”, añadió.

“Todo lo que amabas de mí empezó a incomodarte cuando pasó por tu cabeza la idea de que alguien más podría amarlo también. Percibiste mi seguridad como una amenaza para la tuya, y por protegerte a ti, me anulé a mí. Quise tanto hacerte bien que, cuando te afectaba que yo brillara, me apagaba”, complementó.