“Está de moda en este canal”, en entrevista con Caracol, De la Espriella les sacó en cara los presuntos acosos

El candidato Abelardo de la Espriella puso sal en la herida en entrevista concedida a Noticias Caracol en donde les sacó en cara el tema de los presuntos acosos en ese canal, señalando que están muy de moda por allí. Todo en medio del dilema sobre la postura ética del candidato.

Todo se derivó de una frase dicha por él en el pasado en la que reseñó: “la ética no tiene nada que ver con el derecho”, que le reseñaron y en la que le expusieron que si en un eventual gobierno suyo se podría gobernar sin ética.

Luego de explicar y señalar que lo habían malinterpretado, el candidato sentenció que “No todo lo que es inmoral o antiético es ilegal”, que eso le dijo a la periodista que le preguntó en esa ocasión “para que ella pudiera entender; pero como no entienden y no se ilustran y no tienen la formación, todo lo enredaron y pensaron que yo dije otra cosa”.

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Allí fue en donde lanzó su dardo: “Por ejemplo, a ti te parece que una cosa, no me voy lejos. Los supuestos acosos en Caracol. Hay que ver si eso trascendió la barrera de la ilegalidad o se quedó en la inmoralidad. Mira qué maravilla de ejemplo y mira qué buena frontera revisarla, a propósito de que eso está tan en moda en este canal”.

Ante el silencio en el set, procedió a decir que “Entonces, uno tiene que tener clara la diferencia. Porque es muy fácil preguntar sin los argumentos y sin la profundidad y perdóname que te lo diga, pero como yo no soy político, no soy políticamente correcto y no te voy a decir, “Qué buena pregunta, amiga periodista.” No, te estoy diciendo lo que es porque preguntas desde la mala fe y te lo tengo que aclarar”.

“La ética es un conjunto de normas personales y el derecho. Tú puedes considerar inmoral unas cosas que para mí no lo son y viceversa. Esa fue la diferenciación, porque una colega tuya malintencionada dijo, “Lo que hizo su cliente es inmoral.” Yo le pregunté, “¿Es ilegal?” “No.” Entonces le dije, “Una cosa es la moral y la ética y otra el derecho.” Y de ahí se agarraron”, contextualizó.