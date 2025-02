“Estoy conectado con el público en el Carnaval de Barranquilla”: Kapo.

El cantante Kapo con sus letras de sonidos guturales como Ohnana, Uwaie y Aloh Aloh, entre otras se ha infiltrado con sus sonidos como uno de los artistas más escuchados en el Carnaval de Barranquilla 2025.PUBLIMETRO habló con él en la Caseta de Old Parr.

Kapo (nombre de pila Juan David Loaiza Sepúlveda) nació el 15 de diciembre de 1997 en Medellín, Colombia. Aunque su familia es paisa, creció en El Cabuyal, un pequeño pueblo en Candelaria. Desde joven, estuvo rodeado de su madre y sus dos hermanas, mientras que no tuvo contacto cercano con su padre.

A los 17 años, se mudó a Bogotá para estudiar Comunicación Social, una etapa que marcó un período complicado de su vida, donde se adentró en la vida nocturna trabajando en discotecas. Sin embargo, su conexión con la música comenzó mucho antes. Durante su niñez, Kapo solía pasar las vacaciones en Bogotá con su familia, donde trabajaba en la gasolinera de su cuñado. Fue en esos días cuando empezó a experimentar con la música, pegándose objetos en su overol para parecerse a un mariachi y cantando música popular a los camioneros en las tiendas. Para él, esos momentos no eran más que una forma de diversión, lejos de imaginar que algún día se convertiría en artista.

A medida que crecía, se trasladó a Bogotá, donde trabajó en discotecas y comenzó a vender shows para mantenerse. Su vida dio un giro cuando se mudó a Panamá, donde trabajó como corista de Mr. Saik, y más tarde, viajó a Jamaica para empaparse de sus sonidos únicos. Al regresar a Colombia, su vida tomó otro rumbo cuando La Industria Inc. descubrió un video suyo con una gorra de la disquera y decidió firmarlo. En ese momento, Kapo tenía solo 22 años, pero su talento ya comenzaba a brillar cómo lo hace ahora en el Carnaval de Barranquilla.

¿Está consciente de que sus canciones son las más sonadas en el Carnaval de Barranquilla y lo que significa?

Kapo: Estoy muy agradecido con la gente de Barranquilla y su Carnaval. A mucha gente le encantan mis canciones, como a mí. Sienten estas canciones como cuando las escribí, y pues eso me llena el corazón de felicidad y de que estemos sonando con fuerza en eventos tan importantes como el Carnaval de Barranquilla. Estoy conectado con el público en el Carnaval de Barranquilla, y ahorita estamos gozando esa cercanía de la gente, pues gloria a Dios siempre.

Entrevistador: ¿Cómo empezó en esto de la música y en Afrobeat desde Medellín, tu tierra natal?

Kapo: Fíjate que siempre he tenido mucha, mucha influencia en lo que tiene sentimiento. Lo que me transmite algo, las letras, el interpretar... como no sé, como que sentido. Entonces, desde ahí empieza todo, tener una esencia en la música. Y bueno, lo del afro es porque de una u otra manera, pues, en todo este proceso, en toda esta larga carrera de 15 años, ahora, a mis 28 años, logro conectar. Y en ese proceso estuve en Panamá con Mr Saik, que es un cantante de Dancehall de hace muchos años, y pues allá tuve esa influencia de Dancehall y Afrobeat. De hecho, desde ese tiempo se decía como que empezáramos a centralizar en el Afrobeat, hace, qué te digo, 7 años atrás, más o menos. Y vengo con todo ese sabor, con toda esa influencia de Panamá, de los jamaiquinos también que he tenido como amigos en Jamaica. Me invita John Faya para Jamaica. Yo dejé el primer momento el tarareo completo de la canción, y yo sentía que debía decirle algo. ¿Me entiendes? Yo decía: “Pero ¿Qué le digo? O sea, ¿Qué tengo que hacer para que él sienta algo chévere ahí?” En ese momento, estaba pasando por una situación como que estaba triste, y ocurren cosas en la vida. Fuimos primero a Panamá cuando hacíamos coros, y ya después, al pasar del tiempo, Dios nos pone en Jamaica y nació más música. Estaba seguro de que quería y de que podía hacerlo. Somos capaces. Lo que nos metamos en la mente, lo podemos hacer realidad. Y me fui para Jamaica con una mano adelante, otra atrás, muchos sueños y muchas ilusiones. Nos tocó guerrear duro. Tratar de tener un buen movimiento y mostrar nuestro talento. En Jamaica, los artistas son demasiado duros.

Entrevistador: ¿Sus canciones, como Ohnana, comienzan a ser muy virales en redes a través de TikTok de una forma muy natural?

Kapo: Saber que tengo una red social, tengo un TikTok, un Instagram, un Facebook, yo dije: “Bueno, tengo más herramientas, pues vamos a meterle el doble y el triple, y vamos a hacer que esta canción llegue a muchos lugares, a muchos rincones, porque siento que tiene todo el potencial para hacerlo”. Antes de crearla, empecé a declararla y dije que iba a ser una canción exitosa, una canción grande, una canción mundial. Empezamos a hacer Aloh Aloh, y el resto ha sido historia tal cual. Yo digo que eso es lo que tiene la canción Alma. Eso es lo que tiene Alma realmente, hacer música que conecte, hacer música que se quede para el resto de la historia.

Entrevistador: ¿Siempre usa ese lenguaje gutural como en el tema Ohnana, donde de nuevo utiliza ese lenguaje suyo que se ha inventado? Además, siempre conectado a las mujeres que han estado en su vida.

Kapo: “Estoy enamorado de ti”, es Ohnana, te queda claro. Sí, es una canción que puedes dedicarle a tu flaca hermosa, que se merece todo, a tu mamá, a tu tía, a tu hija, a quien se la quieras dedicar. Una canción muy limpia, muy bonita, algo que me salió del corazón. En el video está mi mamá, mis dos hermanas, mi sobrino. La modelo fue Isa, que también nos ayudó mucho en lo que tuvo que ver con una nada, sale su hija. O sea, hay muchas cosas que de repente en Ohnana también tienen mucho sentido, ¿sabes? El valor de la familia, el ir a grabar el video en Palenque y que la gente no sienta que tú estás yendo porque necesitas solamente su infraestructura o su belleza, sino que también quieres ir a parcharte con la gente, a estar feliz, y a mostrarles tu música y que ellos conecten con ese afrobeat. O sea, la pasé muy bien. La verdad, el video que grabamos en Palenque fue increíble.