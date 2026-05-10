Mon Laferte paralizó Bogotá con su voz y su magia: así fueron los mejores momentos de su concierto

Bogotá se rindió ante el hechizo y el romance alternativo. Mon Laferte regresó a la capital colombiana el pasado jueves para demostrar, una vez más, por qué su conexión con el público bogotano es una de las más profundas de la escena actual. En una noche marcada por la teatralidad, la potencia de su voz y esa estética cinematográfica que caracteriza su gira actual, la chilena transformó el escenario en un templo de emociones donde el despecho, la rebeldía y el amor se entrelazaron en un setlist impecable que dejó a sus seguidores con el corazón en la mano.

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Las emociones estaban a flor de piel, donde varios de los fanáticos de Mon Laferte decidieron recrear varios de sus vestuariose e impregnarse de la esencia que la caracteriza. La salida de la artista llenó de ovación y alegría el Movistar Arena dándole paso a canciones como ‘Mi hombre’, ‘Femme fatale’, ‘Tormento’, ‘Veracruz’, entre otras que pusieron a corear y a bailar a quienes desde hace varios meses esperan ver a Mon Laferte en la caital colombiana.

El espectáculo, que se extendió por más de tres horas, fue mucho más que un concierto; fue una experiencia inmersiva dividida en cuatro actos conceptuales que mantuvieron a la audiencia en un estado de hipnosis constante. En cada transición, la chilena lograba reinventarse, deslumbrando con una serie de ‘looks’ vanguardistas que no solo resaltaban su figura, sino que servían como el vehículo visual perfecto para relatas aquellas historias de desamor, resiliencia y pasión a las que les hace honor. Cada etapa del show contaba con una atmósfera estética propia, donde las luces y las visuales se fusionaban con esos ritmos latinoamericanos desde el bolero hasta la electrónica experimental que cobraron una fuerza arrolladora en el Movistar Arena.

Sin duda, la sorpresa de la noche que terminó por desatar la euforia fue la aparición de Juanes. El ídolo colombiano saltó al escenario del Movistar Arena entre una ovación para unir su voz a la de Mon Laferte en una interpretación magistral de ‘Amárrame’. Este himno, que nació como una colaboración en 2017, cobró una nueva y poderosa vida en pleno 2026, reafirmando que la química entre ambos artistas no solo sigue intacta, sino que ha madurado con musicalmente con el paso de los años, sieno un momento de pura magia donde la nostalgia y el presente se unieron en un solo coro.

El reencuentro en Bogotá no fue solo un regalo para los fanáticos; fue una ratificación del respeto mutuo y la profunda conexión que ambos comparten por la raíz latinoamericana. Mientras Mon derrochaba su fuerza vocal característica, Juanes aportó ese sello de leyenda que solo él posee, encendiendo una chispa que elevó la temperatura a niveles máximos.

El show de Mon Laferte en Bogotá no fue simplemente un concierto más en la agenda cultural de este 2026; fue un recordatorio de por qué la chilena sigue siendo el faro de una generación que busca autenticidad, aquellos que se sienten reales, crudos y profundamente humanos. Entre flores, gritos de euforia y el eco de un Juanes que elevó la noche a otro nivel, la capital colombiana confirmó que su idilio con la artista está más vivo que nunca.

Mon Laferte se despide de Bogotá dejando la vara muy alta para lo que resta del año en materia de espectáculos internacionales. Aunque la artista dice hasta pronto, sus canciones se quedan resonando en cada uno de sus fanáticos, quienes han encontrado en su voz el refugio perfecto para celebrar el amor en todas sus formas.