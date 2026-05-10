Falleció querida periodista que hizo parte de CityTV tras una lucha contra el cáncer

Desde hace más de dos décadas, CityTV se ha consolidado como el espejo de Bogotá, siendo el canal que mejor entiende y retrata la vibrante y compleja realidad de la capital colombiana. Con un ADN profundamente local y ciudadano, este medio ha logrado lo que pocos, convertir al televidente en el verdadero protagonista de la noticia, llevando las cámaras a los barrios y dándole voz a quienes buscan soluciones a los problemas del día a día. Bajo su emblemático lema de cercanía, el canal de la casa editorial El Tiempo no solo informa, sino que conecta a los bogotanos con su entorno.

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Falleció Bianca Gambino tras batalla contra el cáncer

Bianca Gambino fue una reconocida periodista y presentadora, quien durante varios años hizo parte de la televisión colombiana liderando así el nacimiento de CityTV para el año 1999, convirtiéndose así en una de las figuras más queridas por los televidentes.

Para aquel momento Gambino fue la encargada de la emisión central junto al periodista Guillermo Villamil, informando a los televidentes sobre los principales hechos que fueron noticia en la capital colombiana para aquel momento.

A pesar de que años más tarde Bianca formó parte de otros medios de comunicación como CM&, lo cierto es que siempre fue recordada por su paso por CityTV convirtiéndose en una de las caras más emblemáticas del informativo.

Luego de confirmarse su fallecimiento a sus 52 años de edad han sido varios los mensajes por parte de amigos y colegas de diferentes medios de comunicación. Según las primeras informaciones, Gambino luchó durante dos años contra un cáncer de colón.