Catalina Gómez celebró nuevo logro de su hijo con una fiesta llena de detalles y no escatimó en gastos

Hablar de Catalina Gómez es referirse a la esencia misma de las mañanas en la televisión colombiana. Con casi dos décadas liderando el set de ‘Día a Día’, la presentadora paisa se ha consolidado como el rostro de la estabilidad y la calidez en Caracol Televisión. Su estilo, elegancia y esa cercanía la han convertido en mucho más que una conductora es la anfitriona que millones de familias reciben en sus salas diariamente. Catalina ha sabido evolucionar junto al programa, demostrando que el secreto de su vigencia radica en una autenticidad que no pasa de moda y en una conexión inquebrantable con su audiencia.

Le puede gustar: Mon Laferte paralizó Bogotá con su voz y su magia: así fueron los mejores momentos de su concierto

¿Quién es el esposo de Catalina Gómez, de ‘Día a día’?

El actual esposo de Catalina Gómez de ‘Día a día’ es Juan Esteban Sampedro, quien durante varios años ha figurado como el vicepresidente de entretenimiento de Caracol Televisión, llevando al éxito producciones como ‘Desafío’, ‘Yo me llamo’, ‘La Voz’, entre otras.

La pareja se ha encargado de demostrar el amor que se tienen, pues durante el 2023 celebraron 16 años de matrimonio, donde el pilar ha sido el apoyo y el seguir cultivando su amor en compañía de sus hijos, quienes son lo más importante para ambos, así como también Lucas, hijo de Juan Esteban.

¿Qué pasó con el hijo de Catalina Gómez, de ‘Día a día’?

El hijo menor de Catalina Gómez es Cristóbal, a quien cataloga como un milagro de Dios, pues durante los primeros meses de gestación le informaron que venía con graves problemas de salud. A pesar de ello, la presentadora decidió seguir adelante con su embarazo, donde Cristóbal llegó al mundo con un excelente estado de salud.

Ahora, Cristóbal llena de orgullo a sus padres, pues durante este fin de semana del Día de la madre, se llevó a cabo su Primera Comunión, uno de los eventos más especiales para la familia luego de su bautizo. La encargada de compartir varios de los momentos fue Catalina Gómez a través de su cuenta de Instagram, con algunas fotos en familia así como también la oración dada por Cristóbal y por supuesto, la celebración que tuvo lugar después de la ceremonia, con pastel, comida, amigos y familiares.

“Jesucristo de mi vida, hoy llegas a mi corazón. Es un día muy importante y te tengo una petición: salud para toda la familia y los amigos que me acompañan hoy, paz y amor para todo el mundo y que a los niños no les falte comida. También te quiero agradecer porque tengo una familia que me quiere y una casa donde vivir. Amén”, son las declaraciones que se leen en la respectiva oración diseñada por el hijo de Catalina Gómez.

Catalina Gómez Catalina Gómez

Catalina Gómez Catalina Gómez