Presentadora de RCN confirmó su embarazo tras meses de rumores, “el amor ya me perdonó”

Noticias RCN se mantiene como uno de los pilares informativos de Colombia, apostando en este 2026 por un periodismo que combina la inmediatez digital con una presencia renovada en las regiones. Bajo su premisa de “líderes en noticias”, el informativo ha fortalecido su narrativa visual y su interacción en redes sociales, buscando conectar con una audiencia que exige respuestas rápidas y contextos claros. Con un equipo de presentadores que mezcla experiencia y frescura, el canal ha centrado su agenda en los temas que tocan el bolsillo y el bienestar de los ciudadanos, consolidándose como una ventana esencial para entender el complejo panorama político y social del país.

¿Quién es Isabella Atehortúa, de Noticias RCN?

Isabella Atehortúa se ha consolidado como uno de los rostros más frescos y carismáticos de Noticias RCN, donde actualmente brilla como presentadora de la sección de entretenimiento. Su salto a la televisión nacional no fue casualidad; tras representar con orgullo a Antioquia y quedar como Virreina Nacional en el Concurso Nacional de Belleza en 2018, Isabella demostró que su talento iba mucho más allá de las pasarelas. Con una formación sólida en comunicación social y una habilidad natural para conectar con la audiencia, la antioqueña ha logrado imprimirle un sello de cercanía y elegancia a las noticias de cultura y farándula.

¿Quién es la presentadora de RCN embarazada?

Isabella Atehortúa en medio de rumores confirmó su embarazo a través de las redes sociales con un especial video en el que se encargó de mostrar el momento de la ecografía, donde las lágrimas se hicieron presentes tanto ella como para su pareja demostrando que ya tendría más de cuatro meses de gestación:

“Como dice la canción de tu papá y yo: creo que el amor ya me perdonó. La vida nos mostró que te merecemos. Te esperamos aquí para amarte. No puedo creer que hice tu corazón“, fueron las palabras expuestas por parte de Isabella Atehortúa, de Noticias RCN.

¿Quién es el esposo de Isabella Atehortúa?

El esposo de Isabella Atehortúa es Alejandro Jaramillo, un empresario con quien la presentadora de Noticias RCN mantiene una de las relaciones más sólidas y admiradas del mundo del entretenimiento. Tras un noviazgo lleno de complicidad que compartieron abiertamente con sus seguidores, la pareja decidió dar el “sí” en una ceremonia muy especial hace un tiempo. Alejandro, quien se mantiene con un perfil más reservado y alejado de las cámaras de televisión, ha sido el apoyo fundamental de la antioqueña en su crecimiento profesional, acompañándola en su transición de las pasarelas de Cartagena al set de noticias en Bogotá.