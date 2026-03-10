Ni los superhumanos se salvan: A participante de El Desafío le robaron la moto que se ganó en el reality

Caracol Televisión tiene dentro de su extenso listado de programas uno de los concursos más exitosos de la TV colombiana, El Desafío, formato que se caracteriza por entregar miles de millones de pesos en premios. Justamente uno de sus exparticipantes dio de qué hablar recientemente al revelar que fue víctima del reprochable robo de uno de los premios que se ganó.

La edición ‘The Box 2023′ es quizás una de las más recordadas de este concurso, misma en la que salieron ganadores Aleja y Sensei y en la que también resaltó el nombre del atleta de parkour David Mateus, quien recientemente reveló que le robaron la moto que con tanto esfuerzo se ganó mientras participó.

“Me robaron la moto que con tanto esfuerzo me gané en El Desafío. Para mí ese día significó muchísimo, porque yo nunca había tenido una moto, yo le había pedido a Dios para ganarlo. Detrás de esto hubo años de entrenamiento y no había sido nada fácil conseguirlo. (...) Aunque después de sacarla se me la llevaran a patios y se me varara en varias ocasiones era mi moto. Esta moto me hizo vivir muchas cosas”, fueron las tristes palabras de Mateus, quien mostró las cámaras de seguridad del sector de Bogotá en el que le quitaron su ‘motico’.

“Después de eso me hicieron una llamada en la que me dijeron que ellos tenían secuestrada mi moto, fue muy loco. (...) Me querían extorsionar y les estaban pidiendo dos millones de posos porque supuestamente yo estaba secuestrado. (...) Las cosas materiales van y vienen y perdono a los que se robaron la moto”, añadió.

¿Quiénes han sido los ganadores de El Desafío de Caracol?

El Desafío, el emblemático reality de Caracol Televisión, ha consolidado a lo largo de más de dos décadas una prestigiosa lista de vencedores que encarnan la tenacidad del deportista colombiano. Desde el triunfo fundacional de Paula Andrea Betancourt en 2004, pasando por figuras icónicas como Tatiana de los Ríos y el aguerrido Wilder Zapata, hasta llegar a la reciente coronación de Kevyn Rúa en la edición de los 20 años (2024), el programa ha evolucionado desde una lucha de celebridades hacia un formato de “Súper Humanos” de alto rendimiento. Esta cronología de campeones no solo destaca nombres individuales, sino que refleja las transformaciones de la competencia, que en años recientes ha premiado a duplas ganadoras en su formato “The Box”, incluyendo a figuras como Aleja y Sensei o Valkyria y Ceta.

La historia más reciente del certamen ha mantenido a la audiencia en vilo con finales de infarto y premios multimillonarios. En febrero de 2026, la vigésimo primera temporada, denominada Desafío Siglo XXI, culminó con la victoria de Zambrano, un deportista olímpico que logró imponerse en una travesía épica desde Tobia hasta Cartagena. Acompañado por su dupla Myrian, el competidor inscribió su nombre en el último espacio disponible de la copa tras superar una sanción reglamentaria que dejó en el camino a sus rivales directos, Rata y Valentina. Con este triunfo, que incluyó un botín de 600 millones de pesos y un viaje al Mundial de Fútbol 2026, el reality reafirma su estatus como el principal escenario de resistencia física y mental en la televisión nacional.