‘Freed From Desire’ regresa con fuerza: Así es la nueva versión electrónica del DJ que ha trabajado con grandes estrellas de la música

Freed From Desire, el himno lanzado en 1996 por la cantante italiana Gala, es una de esas piezas musicales que lograron sobrevivir a su propia época. Lo que comenzó como un éxito del eurodance en las discotecas europeas, terminó convirtiéndose con el paso de los años en un símbolo colectivo que trascendió la electrónica. De hecho, el coro pasó de sonar en clubes nocturnos a convertirse en un himno reconocido en estadios de fútbol y celebraciones deportivas, incluso para quienes desconocían el nombre original de la canción.

Ante esta relevancia histórica, aparece una nueva versión producida por MiguelStyle y el DJ venezolano Marco Detroit, que integra la voz de Silvana PA. El desafío principal detrás de este proyecto consistía en reinterpretar un tema profundamente instalado en la memoria colectiva sin caer en una copia literal. La producción actual busca conservar la energía festiva del original, pero trasladándola a una base electrónica más profunda y a una estructura técnica pensada para las pistas de baile contemporáneas.

Lea también: Rafa Pabón lanza ‘¿Como tú quién?’, canción que antecede a ‘Kalakuta’, álbum en el que honrará sus raíces afro

La experiencia de Marco Detroit

Detrás de esta propuesta se encuentra Marco Detroit, un artista que cuenta con más de dos décadas de trayectoria recorriendo la escena musical de Latinoamérica y Estados Unidos. Su carrera se ha caracterizado por una versatilidad constante, compartiendo escenario con figuras de diversos géneros musicales:

Ha alternado presentaciones con artistas como Flo Rida, Feid, Rubén Blades, Willie Colón, Nicky Jam y Chino y Nacho .

. Ha compartido tarima con DJs de renombre internacional dentro de la escena electrónica.

Para Detroit, el éxito de una presentación no ocurre por azar, sino que depende de una preparación exhaustiva que va mucho más allá del momento del show. “Antes de un show procuro prepararme tanto física como mentalmente, porque ser DJ durante varias horas requiere más energía y concentración de lo que muchas personas imaginan”, comenta. Su metodología incluye la revisión técnica del equipo de mezcla, la organización de su librería musical y la definición de una narrativa sonora clara para la noche.

“Más que simplemente poner canciones, intento diseñar un viaje sonoro que conecte emocionalmente con la pista y mantenga la energía creciendo de forma natural durante toda la presentación”, añade.

No se lo pierda: FEP 2026: Estos son los horarios oficiales por días y escenarios del festival

El auge de la nostalgia electrónica

Este lanzamiento no es un caso aislado, sino parte de una tendencia actual donde la música electrónica ha vuelto mira hacia los noventa para revisar sus temas más icónicos. El auge de las plataformas digitales y la constante rotación de playlists ha permitido que las nuevas generaciones descubran estos sonidos, mientras que quienes crecieron con ellos reaccionan con nostalgia.

Este cruce entre memoria y actualidad ha llevado a los productores a adaptar éxitos de hace décadas a estructuras más cercanas al tech-house o al pop electrónico contemporáneo. Ahora, la gran pregunta que queda en el aire es si el público volverá a apropiarse de este clásico bajo su nueva identidad sonora.