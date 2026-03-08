“Qué hermoso 8M”: Con un ‘Petropastel’, Lalis celebró su cumpleaños y ‘la victoria del Pacto’

Laura Daniela Beltrán Palomares, la famosa influencer, más conocida como ‘Lalis’, quien aspira a la Cámara de Representantes, cumplió con su deber del voto en el día de su cumpleaños.

Lalis no ocultó su felicidad este domingo 8 de marzo, dando por sentada la victoria del Pacto Histórico y celebrando su cumpleaños con un pastel con temática de Gustavo Petro.

A través de sus redes sociales, Lalis compartió tres fotografías en la mañana de este domingo 8 de marzo. En la primera, mostró el certificado de su voto. En la segunda y tercera, se pudo ver su particular celebración de cumpleaños con un pastel que tenía la cara de Gustavo Petro.

Tal parece que la admiración de Lalis hacia el presidente de Colombia es tan grande que lo quería tener presente en su fiesta de cumpleaños, así no fuera él en persona, al menos que su cara saliera en las fotos en forma de pastel:

“Hoy fuera de ser La Victoria Del Pacto, es mi cumpleaños y el día de la mujer, que hermoso 8M. El presidente Gustavo Petro presente en la torta de cumpleaños”, escribió la influencer con las fotografías que muchas personas le comentaron deseándole un feliz cumpleaños.