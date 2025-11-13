“Me van a tener que soportar”: Lalis, la ‘influencer’ petrista que aspira a la cámara, aseguró que no está inhabilitada

Laura Daniela Beltrán Palomares, más conocida como Lalis por ser ‘influencer’ petrista y que aspira a la Cámara de Representantes en las próximas elecciones del 2026, aseguró que no está inhabilitada para participar. Según se conoció inicialmente, las fechas de su renuncia al contrato con al Cancillería no se habría hecho efectiva.

La revista Semana en medio de una entrevista le preguntó a Lalis si ya había renunciado, a lo que la actual aspirante a la Cámara de Representantes aseguró que sí; pero, la entidad respondió a un derecho de petición de dicho medio que el contrato seguía vigente.

Lalis respondió que no está inhabilitada para participar de las próximas elecciones

“Nos permitimos informar que la señora Laura Daniela Beltrán Palomares suscribió el contrato 264-2025 desde el 12/03/2025 hasta el 31/12/2025,el cual se encuentra vigente a la fecha de expedición de esta comunicación“, dice el aparte publicado por la revista Semana.

Sin embargo, Lalis publicó un video a través de sus redes sociales en el que aseguró que no está inhabilitada para poder hacer campaña para posicionar el Pacto Histórico en Bogotá.

“Me sacaron un titular donde literalmente dicen que yo mentí con mi renuncia en Cancillería y que además, dicen, estoy inhabilitada”, dicen en el video en el que muestra la imagen en la que asegura que su carta de renuncia fue radicada el pasado 1 de octubre de 2025.

El documento que comparte es un correo electrónico en el que no aparece visible ningún número de radicado.

Luego, aseguró que el derecho de petición que mandó la revista, estaba mal formulado, “Ustedes enviaron una pregunta de sí y no. La pregunta era si seguirá activa Lalis, si o no. Cualquier persona que sepa de contratos les va a explicar que hasta que el contrato no se liquide pues va a salir activo, hasta que no se cumplan todos los procesos internos administrativos que no dependen de mí”.

Además, se refirió a la posible inhabilidad y asegura que “solo existe a partir de la fecha del contrato, no desde la ejecución ni de las etapas posteriores. Así que aunque ustedes lo quisieran, no estoy inhabilitada, me van a tener que soportar”.

Usuarios de internet le respondieron diciendo que: "Los contratos son ley para las partes (art. 1602 C.C.). No “terminan” porque a una parte se le ocurra anunciarlo en un video. Una manifestación unilateral de querer acabar el contrato no extingue obligaciones, no suspende efectos, no liquida,y mucho menos invalida el vínculo jurídico“, ”Sumercé no renuncia, termina un contrato y solicita de común acuerdo hacerlo“, ”La inhabilidad no distingue si los trámites administrativos de un contrato que las partes deciden liquidar se demoran o no. El contrato está VIGENTE hasta que ello ocurra" y "La liquidación del contrato, es lo que realmente lo finaliza y produce la desvinculación. La ley dice que mínimo 6 meses antes de elecciones, no debe tener vínculo contractual. Es decir, debió producirse antes del 8 septiembre 2025.Para no ser mala leche, saque sus conclusiones“.

Habrá que esperar a que sean los entes correspondientes los que determinen si Lalis puede o participar en las próximas elecciones.