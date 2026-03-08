Este sería el costoso precio del reloj que lucía Verónica Alcocer junto a Petro, ¿más de 60 millones?

Verónica Alcocer se ha consolidado como una de las figuras más visibles dentro del panorama político y social de Colombia, dándole un giro contemporáneo al rol tradicional de la Primera Dama. Desde el inicio del gobierno de Gustavo Petro, la sincelejana ha marcado una agenda propia centrada en la justicia social, la protección de la niñez y la reivindicación de las tradiciones culturales del país. Sin embargo, su ausencia y distancia con Petro ha sido más que evidente desde los últimos meses y tras fuertes rumores de un divorcio, Petro confesó que desde hace un tiempo su unión llegó a su fin.

A pesar de su nula participación con Petro en diferentes eventos políticos, lo cierto es que los colombianos se llevaron una sorpresa, luego de que Alcocer apareciera sobre las horas de la mañana en compañía de Gustavo Petro y sus dos hijas, saliendo de la Casa de Nariño para así cumplir con su derecho al voto.

Luego de su aparición la serie de críticas estuvieron más que presentes en las redes sociales especialmente por el ‘look’ con el que contó y que terminó llamando la atención mucho más de la cuenta. pues lucía una camisa blanca, contando con una pañoleta en su cuello, jean azul oscuro y un peinado que resaltaba mucho más su rostro. Sin embargo, otros detalles no pasaron de largo, entre ellos el reloj con el que contó.

Aunque se desconoce la veracidad de esta información y según algunas reacciones en las redes sociales, Verónica Alcocer, al parecer, lucía un reloj de la marca Cartier, el cual estaría avaluado en alrededor de los 41 millones de pesos. De acuerdo con la descripción compartida del mismo en un reloj Ballon Bleu de Cartier, “ofrece una visión del círculo llena de curvas”.