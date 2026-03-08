Karol G reveló que por mucho tiempo deseo ser hombre en medio de su conmemoración al Día de la Mujer

Cada 8 de marzo, el mundo se detiene para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, una fecha que trasciende la celebración para convertirse en un potente recordatorio de la lucha histórica por la igualdad, la justicia y el reconocimiento de los derechos fundamentales.

Lejos de ser una festividad comercial, este día rinde homenaje a las valientes trabajadoras que a principios del siglo XX alzaron su voz contra la explotación laboral y la discriminación. Actualmente, la conmemoración ha evolucionado hacia un activismo digital y presencial que pone el foco en la autonomía económica, la erradicación de la violencia y la participación equitativa en la toma de decisiones.

Es un día de reflexión profunda donde el color violeta inunda las calles, simbolizando una resistencia pacífica pero firme, que nos recuerda que la construcción de una sociedad más justa es una tarea colectiva que no se agota en una fecha, sino que se construye cada día. Muchas figuras del mundo del entretenimiento aprovechan para reconocer el crudo trabajo de las mujeres en este ámbito, ese fue el caso de Karol G, que abrió su mensaje revelando que en algún tiempo deseo ser hombre, para tener más oportunidades.

“Por muchos años pensé “que chimba hubiera sido haber nacido hombre... lo veía como algo que te abría todas las puertas a nuevas oportunidades porque de cierta forma todo lo que quería hacer parecía estar condicionado a que era mujer... y qué por ende no lo iba a lograr”, reveló en primer momento. Para después reconocer que con el paso de los años se siente infinitamente agradecida y especial de ser mujer y que si pudiera volver a nacer, elegiría ser mujer de nuevo.

“Sentimos fuerte, sentimos grande, sentimos profundo, sentimos con piedad, con empatía... sentimos amor incluso en los momentos más oscuros. Las mujeres tenemos una capacidad increíble de sostener la vida, de reconstruirnos, de sanar y seguir caminando por más cansadas que estemos. Podemos estar completamente rotas por dentro y aun así seguir construyendo todo a nuestro alrededor”, expresó.

“Ahora veo con claridad lo súper poderosas que somos ... somos belleza, fortaleza, intuición, sensibilidad, sensualidad, bichoteo y poderío ...FUEGO fuego. FUEGOOOO!!! y encima, con el corazón abierto para sentirlo TODO!”, añadió la artista para finalizar su discurso deseando un feliz día a las mujeres.