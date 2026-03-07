Expareja de Beéle reveló que aún no le ha comentado a sus hijos que está en una relación sentimental

Camila Rodríguez más conocida como Cara, es el nombre de la joven exesposa del popular cantante Beéle, con quien tuvo dos hijos, pero su matrimonio se disolvería tras una infidelidad del cantante con Isabella Ladera, una modelo venezolana.Tras su separación, Camila ha aprovechado su plataforma para compartir aspectos de su vida personal, sus proyectos creativos, mensajes de empoderamiento y en los últimos meses, su incursión en la música.

Aunque durante más de un año, Cara protagonizó todas las polémicas alrededor del artista, incluyendo demandas en el medio por sus hijos, actualmente la relación sería mejor, así lo contó ella en una entrevista: “Esos días estuve compartiendo con todo el equipo, sobre todo porque una vez fui parte de ellos, entonces qué chimba poder vivir todas esas emociones. También fui una más del público, pero lo más importante es que estuve presente como mamá.”

Añadiendo: “En ese momento no era Cara, no era Camila, ni tampoco la ex de…; era la mamá de Ethan y Paolo. Él quería que sus hijos estuvieran y ellos estaban felices. Si te mostrara videos, ellos aplaudían y gritaban. A mí se me aguaron los ojos. Fue algo muy emocionante”.

¿Quién es el novio de Cara Rodríguez, expareja de Beéle?

La actual pareja de Camila Rodríguez, más conocida como Cara, es el reconocido DJ y productor musical Jake Castro. Paisa que es una figura respetada en la industria urbana, habiendo trabajado estrechamente con artistas de talla mundial como Karol G (formando parte de su equipo técnico en giras internacionales) y colaborando con otros nombres como Feid y Jhay P.

A través de sus redes sociales, la pareja ha mostrado una relación sólida y estable; Jake incluso ha compartido momentos cercanos con los dos hijos de la creadora de contenido, expresando públicamente su compromiso de cuidar y “nunca fallar” a la familia que han formado. Esta etapa ha sido descrita por sus seguidores como un proceso de sanación para Cara, quien suele publicar contenido sobre su nueva vida junto al productor, marcada por viajes y proyectos profesionales compartidos.

Los hijos de Cara y Beéle aún no saben de su relación con Jake Castro

La creadora de contenido reveló que sus hijos no saben de su relación sentimental todavía, a pesar de llevar un largo tiempo junto a Jake. Esto se debe a que Cara ha tomado la decisión de cuidar los sentimientos de sus pequeños, explicando que ella tiene su casa con ellos, mientras que él tiene su propia casa.

“Él es nuestra familia, nuestro hogar pero él tiene su casa, esta es mi casa y de mis hijos ya, para ahora yo confundirlos diciéndoles “tengo novio”, no, ellos no entienden eso", reveló Cara, diciendo que también cuentan con acompañamiento psicológico debido a que todavía hay muchas preguntas que ella no sabe como responderles. Ante las afirmaciones, muchos halagaron la manera de crianza de la barranquillera, mientras otros no dudaron en entrar en comparaciones e incluso decir que no quiere a su pareja.

“La hija de Isabella ha querido a todos sus padrastros y los extraña, qué diferencia tan grande!!!!”, “Es lo correcto. Hay niños que han conocido más padrastro/madrastras que la edad que tienen”, “Yo soy la única que cree que es que no lo quiere?”, son los comentarios.