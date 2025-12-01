Cara estuvo presente en concierto de Béele y habló de su actual relación; ¿reconciliación a la vista?

A mediados de 2024, Beéle se vio envuelto en un escándalo luego de que Camila ‘Cara’ Rodríguez, madre de sus hijos y su expareja, lo acusara de haberle sido infiel con la influenciadora venezolana Isabella Ladera. Desde entonces, la relación entró en un proceso de separación que ha seguido generando titulares.

Sin embargo, en los últimos días comenzaron a circular rumores de una posible reconciliación familiar después de que Cara fuera vista en uno de los conciertos que el barranquillero ofreció en el Movistar Arena de Bogotá.

¿Por qué Cara Rodríguez asistió al concierto de Beéle en Bogotá?

El artista de 23 años hizo historia al convertirse en el primer colombiano en llenar siete fechas consecutivas en el Movistar Arena. Sus presentaciones estuvieron cargadas de emotividad, no solo por el logro profesional, sino también por la presencia de amigos y familiares, incluidos sus dos hijos, quienes subieron al escenario para compartir con él algunos momentos especiales.

Precisamente, la presencia de los pequeños fue el motivo por el que Cara asistió al evento. Así lo afirmó en una entrevista con el Canal RCN: “Esos días estuve compartiendo con todo el equipo, sobre todo porque una vez fui parte de ellos, entonces qué chimba poder vivir todas esas emociones. También fui una más del público, pero lo más importante es que estuve presente como mamá. En ese momento no era Cara, no era Camila, ni tampoco la ex de…; era la mamá de Ethan y Paolo. Él quería que sus hijos estuvieran y ellos estaban felices. Si te mostrara videos, ellos aplaudían y gritaban. A mí se me aguaron los ojos. Fue algo muy emocionante”.

Respecto a su relación actual con Beéle, la creadora de contenido se mostró tranquila y enfocada en el bienestar de sus hijos:

“Siento que Brandon y yo podemos ser buenos amigos, sobre todo por mis hijos. Yo no tengo nada en contra de él. Por el contrario, le deseo lo más lindo del mundo y me alegra todo lo que está pasando”, comentó.

Además, Camila afirmó que su relación tiene que ser amistosa por sus hijos, pero que no hay una reconciliación a la vista. Sus palabras aclaran ciertas dudas, aunque también han dado pie a nuevas especulaciones sobre una posible reconciliación.

¿Qué pasó con Béele e Isabela Ladera?

Frente a la situación, Ladera compartió un fuerte mensaje en sus redes sociales, asegurando que solo “dos personas” tenían acceso al video y calificando su publicación como “una de las traiciones más crueles” que ha enfrentado. La modelo señaló que, mientras ha sido blanco de burlas y ataques, el verdadero responsable permanece en silencio: “No soy la primera ni la única. No soy la vergüenza de esta historia. La vergüenza recae sobre quien traicionó y yo sigo aquí, de pie con la frente en alto, por mí, por mi familia y por todas las mujeres que han sido víctimas de un narcisista”, expresó.

Por su parte, aunque Béele había optado hasta ahora por comunicados oficiales, en un directo con Westcol se refirió al tema: “Para que quieran acabar con mi paz mental es difícil, después de la primera funa uno es inmune. La mala intención de una persona es difícil, si yo sigo con mi vida, yo sigo con la mía”.