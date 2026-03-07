Colombianas en el mundo: María Isabel de los Ríos revela las claves del marketing musical global en su nuevo libro

Si alguien sabe qué es 'camellar’ por la cultura en Colombia, esa es María Isabel de los Ríos. En una industria que a veces parece un laberinto, ‘Maisa’ ha sido la brújula para cientos de músicos que buscaban pasar de las serenatas a los grandes escenarios. A propósito del 8 de marzo, fecha en la que resaltamos a las mujeres que rompen techos de cristal, de los Ríos presenta una obra que promete profesionalizar el sector: “De Pasión a Profesión – Manual de la Industria Musical”.

Hablar de Music Business en el país sin mencionarla es dejar la historia a medias. Maisa no solo fue ficha clave en la creación del BOmm (Bogotá Music Market) de la Cámara de Comercio —el mercado que puso a los artistas nacionales a hablar ‘tú a tú’ con los compradores del mundo—, sino que también se puso la 10 al fundar el diplomado de Music Masters en la Universidad Javeriana. Por sus aulas han pasado más de 1.000 alumnos que hoy están “mandando la parada” en sellos y festivales de toda la región.

Desde pequeña, entre tiples, guitarras y el rock que se escapaba de la radiola de su papá, María Isabel entendió que para triunfar no basta con tener buen oído; hay que tener 'malicia indígena’ y visión estratégica. Aunque empezó en la Comunicación Social para ser periodista, el destino la llevó a ser la General Manager para Latinoamérica de Dynamo Productions en Los Ángeles, el sello del icónico Noel Schajris.

¿Se puede vivir de la música? Esto dice su nuevo libro

El manual, editado por Liburuak y el BIME, aterriza para resolver una duda que trasnocha a muchos: ¿cómo vivir de la música sin morir en el intento? En 800 páginas, Maisa lidera el capítulo de marketing, donde explica sin rodeos cómo armar una narrativa artística que pegue y cómo construir marcas que sean sostenibles, no solo “un hit de un solo día”.

“En un momento donde la música latina está en el tope del mundo, María Isabel nos recuerda que el talento es el motor, pero la gestión es la gasolina”, es el fiel convencimiento de De los Ríos.

En este Día de la Mujer, el lanzamiento de este manual es un recordatorio de que las mujeres ya no solo están frente al micrófono, sino que son las que cierran los negocios y trazan la hoja de ruta. María Isabel de los Ríos es, sin duda, la maestra que le enseñó a la industria colombiana que, con disciplina y estrategia, la pasión también paga las facturas.

El 8M en Bogotá se traslada: marchas del Día de la Mujer cambian de fecha por elecciones

Debido a la jornada electoral legislativa programada para este domingo 8 de marzo de 2026, las tradicionales movilizaciones por el Día Internacional de la Mujer en la capital colombiana han sido reprogramadas. Los colectivos feministas, encabezados por la plataforma Somos Un Rostro Colectivo, anunciaron que la gran marcha de conmemoración se llevará a cabo el domingo 15 de marzo.

Aunque legalmente se permiten manifestaciones durante los comicios (siempre que no incluyan proselitismo), las organizaciones decidieron modificar la fecha para garantizar la seguridad y el enfoque de la jornada. Para este domingo 8 de marzo, se mantendrán únicamente actividades en entornos digitales, mientras que el sábado 7 se realizarán encuentros preparatorios.

Puntos y horarios para el 15 de marzo:

10:00 a. m.: Concentración inicial en la estación de TransMilenio Minuto de Dios (Calle 80 con Carrera 73A).

Concentración inicial en la estación de TransMilenio (Calle 80 con Carrera 73A). 11:00 a. m.: Inicio oficial del recorrido.

Inicio oficial del recorrido. 3:00 p. m.: Cierre de la jornada en la Carrera 77A con Calle 64B.

Desde los movimientos sociales se expresó inconformismo por el cruce de las elecciones con el 8M, señalando que la fecha electoral pudo haberse programado para otro fin de semana para no afectar la agenda histórica de los derechos de las mujeres.

>>> Esta nota tiene apoyos de IA curados por un periodista <<<



