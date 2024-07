Natalia Durán contó la situación que vive con ser querido, pues “nunca había hecho algo así”

Una de las actrices más reconocidas en Colombia es Natalia Durán, quien a sus 40 años de edad ha hecho parte de recordadas producciones, entre las que se destacan ‘A corazón abierto’, ‘Padres e hijos’, ‘Los Reyes’ y la más reciente ‘Rojo carmesi’ del Canal RCN, siendo este su regreso triunfal a la televisión, luego de salir victoriosa de un cáncer de tiroides.

Luego de enfrentar varios procesos no solo de salud, sino también de un autorreconocimiento sobre aquellas situaciones que enfrentó en su niñez, donde el abuso también estuvo presente, la actriz ha estado enfocada en priorizar su salud mental y física, a partir de una alimentación balanceada y también algunas prácticas de meditación. Proceso que se ha encargado de compartir con sus seguidores, quienes siguen paso a paso su estilo de vida.

Sin embargo, durante las últimas semanas, Durán no estuvo tan activa por medio de sus redes sociales, ya que se encontraba trabajando con algunas marcas fuera de su lugar de residencia, la capital colombiana. Pero, al llegar a su hogar, se terminó llevando toda una sorpresa, donde optó por grabar este hecho y en un primer momento se dejó ver con la mano en su boca.

“Yo no sé, mi gato nunca había hecho algo así, ¿será que me preocupo?, ¿será que le pasa algo? Ustedes, las personas que sepan de gatos sí saben de pronto porque puede ser un comportamiento así. A mí si me habían dicho, yo tuve que viajar mucho y estuve fuera, entonces me había dicho que ellos se ponen bravos porque uno se desaparece, se le hace popó en la cama, ¿será por eso? Díganme si saben por aquí. Por un lado, eso o no sé si está enfermito, si lo vi con una textura particular o está bravo. Me cuido mucho la microbiota. Que se les ocurre (…) Una zona radioactiva”, agregó Natalia Durán.

Seguidamente, la actriz comenzó a responder la serie de respuestas de algunos internautas, donde las risas no faltaron, pues varios comentaron que han pasado por una situación similar debido a la molestia que sintieron por la ausencia de sus amos, pero también Natalia resaltó que estará al pendiente de su felino, pues si nota algo raro en su comportamiento lo llevará directamente con el veterinario.

¿Cuántos hijos tiene Natalina Durán?

Natalia Durán tiene 3 hijos, Mía, Nina y Dante. La dos mayores de la familia están dedicadas a la música y Mía estuvo haciendo parte de ‘Rojo carmesi’, el cual sería su primer proyecto actoral, apoyado, por supuesto, por su mamá. Mientras que el menor, Dante, se ha destacado en la natación llegando a competiciones internacionales.