Hija de James Rodríguez y Daniela Ospina lanzó sorpresivo proyecto a sus 12 años: la plata no es problema

Salomé Rodríguez es la primogénita de los deportistas colombianos, James Rodríguez y Daniela Ospina,que desde su nacimiento, ha tenido la mirada del ojo público en ella y ambas figuras han procurado mantenerla alejada de los reflectores en la medida de lo posible, teniendo el control de sus redes sociales y de su exposición mediática.

La pequeña ha demostrado tener un gran carisma y talento, especialmente para el baile y el voleyball, siguiendo los pasos de su madre, con quien reside en Miami y donde logró obtener gran reconocimiento, por jugar el mismo deporte. Sin embargo, también tiene su tiempo establecido para compartir con su hermano Samuel y con el futbolista,sobre todo en temporadas de partidos con la Selección Colombia.

De hecho, ya se podido evidenciar que la ahora adolescente heredó la pasión del fútbol de parte de su padre, pero por su tío, David Ospina, también, pues Salomé es hincha del Atlético Nacional. En varias ocasiones, Daniela Ospina, su madre,ha sido la encargada de compartir ese espíritu futbolero de familia.

¿Cuál es el nuevo proyecto de Salomé Rodríguez?

Por medio de sus redes sociales, Salomé compartió con sus seguidores que aparte de bailar y el volleyball, otra de sus pasiones es la escritura por lo que lanzó su primer libro titulado: “Las aventuras de Sami en Costarena”. “Este libro tiene un poquito de mi imaginación y cómo me he sentido. Todavía no puedo creer que mi historia hoy sea un libro. Un libro de verdad", expresó la adolescente.

¿Quién es la pareja de Daniela Ospina?

La pareja de Daniela Ospina es Gabriel Coronel, un actor, modelo y cantante venezolano. Se casaron por lo civil en Miami en agosto de 2022, manteniendo la noticia en privado por un tiempo. Recientemente, Gabriel le propuso matrimonio de nuevo en España para una boda religiosa que esperan celebrar en Colombia durante los próximos meses.

Cabe resaltar que para completar esta unión y el sueño que ambos tenían llegó a sus vidas Lorenzo, quien tiene más de un año de vida, lo que trajo consigo la adquisición de su propia casa y también de poder seguir creciendo y apoyándose en los proyectos que aún tienen por cumplir.

Hace poco, Coronel, quien es presentador y empresario, contó en una entrevista cómo fue que surgió su historia con Daniela.

Su revelación fue en Básico Stream, donde el periodista le preguntó sobre quién le echo los perros a quién, a lo que él respondió: “Es una historia muy loca porque tuvimos una cupido, que nadie la llamó además, y ella decirle a Daniela que yo le habían preguntado si tenía una amiga y viceversa. No conocía mucho la historia de Dani, quien era, ni nada, igual ella conmigo. Un día me reaccionan a una historia y era Daniela y yo la empecé a seguir, duramos hablando como mes y medio, nos mudamos juntos casi al mes (...)