Rossy Lemos de RCN confundió ‘Atanasio’ con ‘Anastasio’ en vivo y en redes la comparan con Arcángel

La presentadora Rossy Lemos se ha consolidado como uno de los rostros más carismáticos de RCN Noticias, destacándose por su estilo cercano, espontáneo y sin libreto forzado. Con una trayectoria en el periodismo televisivo, Lemos ha logrado conectar con la audiencia no solo por la información que presenta, sino por su autenticidad al aire, algo que en tiempos de redes sociales se convierte rápidamente en tendencia.

En las últimas horas volvió a hacerse viral mientras hablaba de la previa de un partido por la Copa Sudamericana. En medio de la transmisión, y refiriéndose al estadio Estadio Atanasio Girardot, soltó entre risas: “casi digo Anastasio en vez de Atanasio”, desatando comentarios y carcajadas en redes. El lapsus recordó de inmediato el popular meme asociado a Arcángel, que desde hace años circula entre los fanáticos del género urbano.

Más allá del error, lo que volvió tendencia a Rossy fue precisamente su reacción natural y su personalidad arrolladora frente a cámaras. Lejos de incomodarse, asumió el momento con humor, algo que sus seguidores celebraron y que reafirma por qué cada aparición suya suele generar conversación digital.

¿Qué pasó en el juego de Nacional y Millonarios?

En el clásico colombiano por la fase previa de la Copa Sudamericana, Millonarios venció con autoridad 3-1 a Atlético Nacional en el Estadio Estadio Atanasio Girardot. El partido, definido a partido único, se decantó desde temprano con un golazo del argentino Rodrigo Contreras, quien abrió el marcador con un disparo desde media cancha que sorprendió al arquero verdolaga. Aunque Nacional igualó transitoriamente, Millonarios retomó la ventaja con un penal convertido por Leonardo Castro y selló la victoria con un segundo tanto de Contreras. Con este resultado, el equipo bogotano avanzó a la fase de grupos del torneo continental, mientras que Nacional quedó eliminado de la competencia.

¿Cuándo se presentará Arcangel en Colombia?

Arcángel anunció oficialmente que traerá a Colombia una de las fechas más esperadas de su gira internacional La 8va Maravilla World Tour, en celebración de sus 20 años de carrera musical. El concierto se realizará el 5 de septiembre de 2026 en el Estadio Atanasio Girardot, uno de los principales escenarios del país para espectáculos masivos, donde miles de fanáticos del género urbano esperan corear sus mayores éxitos en vivo.

El anuncio, compartido a través de las redes del artista, no solo confirmó la fecha y el lugar, sino que también incluyó un homenaje al cantante colombiano Yeison Jiménez, fallecido recientemente, lo que añadió un tono emotivo al anuncio. Las boletas para esta única presentación en Colombia salieron a la venta con preventa exclusiva a inicios de marzo y luego en venta general a través de Ticketmaster, con distintos rangos de precios según la ubicación.