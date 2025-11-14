Gabriel Coronel, esposo de Daniela Ospina, reveló cómo que se conocieron, ¿ella dio el primer paso?

Daniela Ospina es una empresaria, modelo y figura pública colombiana reconocida por su trayectoria en el mundo del deporte, la moda y los negocios. Antes de dedicarse al modelaje, fue jugadora profesional de voleibol, lo que le dio una disciplina y visibilidad que luego trasladó a su carrera en medios. También estuvo casada con el futbolista James Rodríguez, con quien tuvo a su primera hija.

Puede leer: Edward Porras expuso el caso paranormal que tiene aterrados a los taxistas en Bogotá

Hacia el año 2017, Daniela y James le pusieron fin a su matrimonio, pero la paisa logró encontrar el amor de nuevo de la mano de Gabriel Coronel, con quien tuvo a su segundo hijo, para asistir radicarse por completo en Estados Unidos, teniendo a Salomé. Hace poco, Coronel, quien es presentador y empresario, contó en una entrevista cómo fue que surgió su historia con Daniela.

Su revelación fue en Básico Stream, donde el periodista le preguntó sobre quién le echo los perros a quién, a lo que él respondió: “Es una historia muy loca porque tuvimos una cupido, que nadie la llamó además, y ella decirle a Daniela que yo le habían preguntado si tenía una amiga y viceversa. No conocía mucho la historia de Dani, quien era, ni nada, igual ella conmigo. Un día me reaccionan a una historia y era Daniela y yo la empecé a seguir, duramos hablando como mes y medio, nos mudamos juntos casi al mes (...)

Hace algunas semanas, Ospina habían confesado que con su pareja estaban en preparativos para llegar de nuevo al altar desde el ámbito espiritual en abril del 2026, esto debido a que ellos solo se habían casado por lo civil. Con esto desmintió los rumores que sugerían que ya se había casado por la iglesia y compartió algunos detalles del evento que llevaran a cabo. Además, confirmó que su boda se llevará cabo en Medellín, en abril del siguiente año.