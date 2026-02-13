La Liendra tuvo especial gesto con estudiantes a partir de las ganancias que ha obtenido en sus documentales de YouTube

La Liendra, nombre artístico de Mauricio Gómez, es un influencer colombiano que comenzó su carrera en redes sociales en 2017. Originario de La Tebaida, Quindío, se hizo viral por sus videos humorísticos y su estilo directo, logrando conectar rápidamente con el público joven.

El creador ha dado un giro significativo a su contenido en YouTube, alejándose del humor rápido para enfocarse en la producción de documentales de largo formato con una estética mucho más profesional. A través de este nuevo rol, el influencer explora temas de alto impacto social, hechos históricos y lugares enigmáticos, logrando millones de reproducciones.

Estos videos se caracterizan por una narrativa más madura y un enfoque en el “valor social y educativo”, lo que le ha permitido reconectar con su audiencia desde una perspectiva más humana y seria, consolidándose como uno de los creadores más versátiles de Colombia. Ahora anuncia la gran donación que realizó para niños y niñas de comunidades vulnerables , se trata de 1.000 kits recaudados con el dinero obtenido a través de documentales publicados en YouTube.

El proyecto solidario nace luego que La Liendra decidiera destinar el dinero generado en su canal de YouTube durante el último año, cerca de 100 millones de pesos colombianos a la compra de útiles escolares para estudiantes que iniciaron sus estudios con los implementos necesarios para sus estudios.

La iniciativa fue desarrollada principalmente en La Tebaida, Quindío, municipio que vio crecer a Mauricio y vio los primeros años de La Liendra, su familia, amigos y personas de la comunidad también hicieron parte de estamobra social, organizó la logística, armado y distribución de los kits escolares. Además, la actividad permitió generar empleo temporal para habitantes del sector, quienes participaron en el proceso de carga y entrega del material.

Durante varios días, La Liendra ha recorrido escuelas rurales y zonas de difícil acceso, priorizando instituciones donde los estudiantes, a pesar de llevar semanas de clases, aún no contaban con útiles básicos para su formación académica.

“La idea era devolverle algo a la gente que siempre me ha apoyado. Este dinero viene del cariño de quienes ven mi contenido, y sentí que debía transformarse en algo que realmente ayudara”, expresó el creador durante una de las jornadas de entrega.

Los kits escolares incluyen implementos esenciales para el desarrollo académico de los estudiantes, contribuyendo a mejorar sus condiciones de aprendizaje y apoyar a familias que actualmente enfrentan dificultades económicas.

Con esta acción, La Liendra reafirma su compromiso social y demuestra cómo el impacto digital puede trascender las plataformas para generar cambios positivos en las comunidades.