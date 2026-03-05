A punta de picos: Compañeros de Millonarios celebraron con Rodrigo Contreras su doblete ante Atlético Nacional

Uno de los partidos más importantes para el Fútbol Profesional Colombiano en el año fue el juego entre Atlético Nacional y Millonarios por la fase previa de la Copa Sudamericana. Allí, tras un partido brillante del elenco bogotano, se quedaron con la victoria por 3 a 1 y accedieron a la fase de grupos. Eso sí, para los antioqueños esto representa un revés grande en su proyecto deportivo que se diseñó para competir a nivel continental.

Por su parte, Millonarios encontró en este triunfo una oportunidad única de consolidar el proceso naciente de Fabián Bustos en el club. Eso sí, de la mano de jugadores que han aportado bastante, como es el caso del delantero argentino Rodrigo Contreras. El exUniversidad de Chile venía de no tener la regularidad necesaria de un goleador y su llegada no fue con la expectativa muy alta por parte de los fanáticos.

Sin embargo, con sus actuaciones en el arranque de la temporada se ganó el cariño de los fanáticos, en especial después del doblete contra Nacional que terminó por consolidarlo en el once inicialista. Eso sí, parece que el amor no es solo por parte de la fanaticada, pues hasta los compañeros le demuestran constantemente cariño que él ha expresado en entrevistas, manifestando que se siente bastante cómodo y a gusto en la institución.

De hecho, después de la importante victoria, se le vio en un live de Instagram celebrando, justo en el momento en que Mateo García lo coge a picos ante la mirada de decenas de espectadores y en medio de todos sus demás compañeros.

Hinchas de Atlético Nacional protagonizaron riñas y disputas contra la policía a las afueras del Atanasio Girardot

Después de lo que fue la derrota de Atlético Nacional por 3 a 1 contra Millonarios en Medellín en el duelo correspondiente a la Copa Sudamericana. Un gran grupo de hinchas protagonizó desmanes a las afueras del Atanasio Girardot, terminando en enfrentamientos con la policía y el escuadrón antidisturbios, empañando lo que fue el partido de fútbol y trasladando parte de la violencia que se vivió en las tribunas a las calles.

Y es que dentro del escenario deportivo, varias personas vivieron momentos de pánico en medio de lo que fue una anunciada cacería de “infiltrados”, hinchas del equipo visitante. En redes sociales, se han compartido videos donde se logra apreciar la forma en la que algunos desadaptados sacaban a varias personas a golpes por no portar prendas alusivas al club antioqueño, mismas que tenían que ser escoltadas, protegidas y retiradas por la misma policía.

Por otro lado, hasta el fotógrafo de Millonarios fue agredido con algunos objetos que le lanzaban desde las tribunas, obligándolo a salir del terreno de juego y negándole la posibilidad de cumplir con su trabajo, cosa que ha generado indignación entre muchos seguidores del FPC por la violencia constante en estadios y la absurda persecución a fanáticos rivales en los escenarios del país.