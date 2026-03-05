Faustino Asprilla se ofendió tanto con la derrota de Nacional en manos de Millonarios que a los compañeros les tocó calmarlo

La noche del 4 de marzo quedó marcada para siempre en la retina de los hinchas de Millonarios tras la victoria por 3 a 1 ante Atlético Nacional en Medellín. Este, correspondiente a la fase previa de la Copa Sudamericana, donde los dos se jugaban la vida y para ambos era el duelo más importante en lo que va del año.

A pesar de esto, por el lado del local el duelo fue negro, con constantes fallos y una superioridad notoria de los bogotanos que se tradujo en el marcador y la posterior desazón de los hinchas del verde, quienes han manifestado de todas las maneras posibles su inconformismo y deseo de que se tomen medidas drásticas con los jugadores y el cuerpo técnico.

Uno de los que más afectado se mostró fue el exfutbolista del equipo paisa, Faustino Asprilla, quien, apenas se acabó el juego, apareció en un programa de ESPN junto a varios panelistas donde se analizó lo que fue este encuentro. Allí, uno de los que estaba en la mesa era Antonio Casale, conocido hincha de Millonarios que suele ser bastante controversial y que le habría sacado el mal genio al ‘Tino’, a tal punto que, antes de salir del aire por un momento, tuvieron que calmar a Asprilla, que tuvo un momento de calentura por la situación.

A muchos les dio la impresión de que los futbolistas de Atlético Nacional ‘le dieron la espalda’ a su DT

Atlético Nacional fue eliminado de la Copa Sudamericana, en su casa, a manos de Millonarios y a muchos les llamó la atención la actitud que tuvieron los jugadores con su director técnico, Diego Arias. A través de las redes sociales, algunos se preguntaron si los futbolistas de Atlético Nacional le dieron la espalda a su entrenador.

Durante las pausas para hidratación que se presentaron en los dos tiempos del compromiso, se pudo escuchar las indicaciones que los entrenadores de ambos equipos les daban a sus jugadores.En ese momento, a muchos les llamó la atención que los futbolistas de Atlético Nacional no parecían estarle prestando mucha atención a Diego Arias, sino que se les veía distraidos.

De hecho, mientras Diego Arias estaba hablando, se puede observar que David Ospina y Andrés Felipe Román estaban de espaldas hablando entre ellos, así como también, se puede ver a Marlos Moreno alejarse del entrenador. Es que ni siquiera las palabras del técnico pidiendo que le prestaran atención fueron suficientes para que los futbolistas estuvieran atentos a su charla.

De esta manera, hubo quienes no se quisieron quedar con la duda y preguntaron por redes sociales si era una percepción individual o si alguien más lo había pensado. Por esta razón, hay quienes consideran que el ciclo de Diego Arias en Atlético Nacional ya está cumplido y es necesario contratar otro técnico con más experiencia para dirigir ese plantel y pelear, al menos, por la Liga BetPlay 2026-1.