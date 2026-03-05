“El personaje lo consumió”: Actor de ‘Pandillas, Guerra y Paz’ terminó en la cárcel; estos son los supuestos delitos

‘Pandillas Guerra y Paz’ es una de las producciones televisivas más emblemáticas de Colombia. La serie, creada por Gustavo Bolívar, retrataba en formato dramático diversas problemáticas sociales que vivían los jóvenes a comienzos de los años 2000. Su impacto fue tan grande que, incluso hoy, personajes como ‘Pecueca’, ‘Mateito’ y ‘Rasputín’ permanecen en la memoria de millones de personas. Justamente uno de los actores del elenco sorprendió recientemente a sus seguidores con una serie de videos en los que se le ve en la cárcel.

El actor José Hurley Rojas, quien fuese parte de la telenovela, reconocido por interpretar al ‘Raspu’ se ha hecho de un nombre en las redes sociales por cómo muestra sus trabajo social en la localidad de Ciudad Bolívar, mismo que lo llevó en alguna ocasión para lanzarse como edil de este sector de la ciudad en 2015; esta labor le ha permitido acumular más de 62.000 seguidores en plataformas como TikTok, misma en la que es tendencia por varios clips en los que se le ve que es capturado por las autoridades.

Justamente Rojas posteó recientemente varios videos en los que habla de un procedimiento policial que llevó a su captura y en el que se ve a varios miembros de esta institución trasladarlo hasta un centro de reclusión, clips en los que manifestó, entre otras cosas:

“Yo venía por los lados de Chapinero y unos hombres de civil me pararon y de un momento a otro me llamaron por el nombre, y me dijeron que estaba relacionado con casos de homicidio, estafa y lesiones personales. Yo la verdad no sé de qué se me acusa porque yo nunca he cometido nada de eso. (...) Yo vivo en Ciudad Bolívar y hago un trabajo social y no he estado involucrado en nada”.

Pero aunque se creía que la realidad había superado la ficción y que Hurley iba a cumplir algún tipo de condena, todo esto se trata de una campaña a la que él se prestó y que hace parte de las propuestas a la Presidencia de la candidata Sondra Macollins, abogada en su momento de ‘Martín Sombra’ y defensora de los colombianos presos en Haití que estuvieron asociados a la muerte del mandatario de este país.

“Con la libertad no se juega”, “Que triste que todo esto se preste para hacer una novela”, “Obvio es mentira porque nadie puede hacer videos dentro de la cárcel”, “Dígale al viejo Javi que le ayude”, “El personaje lo consumió”, “Dígale al maestro Nostradamus que le ayude”, y “Ñerito lo veo re paila”, fueron algunas de las reacciones.

