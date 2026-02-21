Gustavo Bolívar salió regañado por polémico mensaje tras muerte de Willie Colón: “me bloqueó porque pensaba distinto”

La muerte del artista Willie Colón no solo ha estremecido al mundo de la música, sino también al de la política. En las últimas horas el exsenador Gustavo Bolívar hizo unos controvertidos comentarios sobre el fallecimiento del ícono de la salsa que le causaron una lluvia de críticas en redes sociales.

(Lea más dando clic aquí: El expresidente Iván Duque lamentó la muerte de Willie Colón: “marcó una época y dejó huella en generaciones”).

Junto al trino, Bolívar incluyó un pantallazo en el que se apreciaba que en vida Willie Colón lo había bloqueado de su cuenta oficial en la red social X. Además, tituló la publicación como “Los estragos de la política”.

“Desde niño amé la salsa y desde luego a sus máximos representantes como Willy Colón (SIC). Andando por la vida fui conociendo las injusticias, el saqueo al erario, las familias heredándose el poder, la discriminación, el hambre, la enorme desigualdad y me casé con ideas liberales y progresistas. Otros, como Willy, se casaron con ideas de derecha. Válido. El ser humano es libre de pensar y de creer en lo que su espíritu le mande. Lo que no es bueno es perder la tolerancia y el respeto a las ideas ajenas. Desafortunadamente, en esa guerra ideológica caemos en la tentación de anular la voz del contrario. Todo para decirles que un día, uno de mis ídolos musicales me bloqueó porque yo pensaba distinto”, aseguró Gustavo Bolívar en su cuenta de X.

No obstante, señaló que aunque consideraba que las ideas de Willie Colón eran “muy de derecha” a él nunca le importó, pues lo que le gustaba era su calidad musical y no la forma en la que concebía el mundo.

“Paz en su tumba a tremendo artista aunque no le haya desbloqueado. Ya imagino el recibimiento que le estarán haciendo en el cielo de tambores Maelo, Cheo, Hector Lavoe, Larry Harlow, Celia Cruz, Jhonny Pacheco, Pete el Conde y los demás de la Fania. QEPD Maestro de maestros”, concluyó Gustavo Bolívar.

Pronto los comentarios del también exdirector del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) empezaron a ser criticados en las redes sociales.

“Cuando no eres capaz de dar un pésame sin destilar veneno”, comentó un usuario. “Respetanos el duelo, por favor. No te metás hoy con Willie Colon. No tenés derecho”, sostuvo otra ciudadana.