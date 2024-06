Actor de ‘Pandillas, Guerra y Paz’ reveló su secreto para verse de 30 a sus casi 60 años

Durante la década de los 90, Colombia estaba atravesando por uno de los momentos más difíciles de conficto en todo el territorio marcando la historia del país. Por ende, todo lo que se creaba en el país tenía que ver con ello. Musicalmente estabam agrupaciones como ‘La Derecha’, ‘Ateciopelados’ y ‘1280 Almas’ como las bandas capitalinas que hacían música para el ocio, pero también fueron sinónimo de rebeldía ante todo el conflicto del momento, pero en la parte audiovisual y exactamente en 1997, RCN llegó con la apuesta audiovisual de ‘Pandillas, guerra y paz’ como era radiogafía de lo que estaba pasando en el país.

No solo por el conflicto, sino en la moda que se manejaba en ese momento en las zonas más vulnerables de Bogotá, la música y hasta el lenguaje ‘de calle’ se hizo bastante popular.

Mateo, EL Javi, Richard, Rasputín, Pecueca, Shampoo y Carroloco fueron los nombres de los personajes que llegaron a interpretar los actores colombianos y que le dieron vida a una de las novelas más icónicas de la televisión colombiana.

En una reciente entrevista con los ‘impresentables’ de Los 40, Freddy Ordoñez habló de su paso por la televisión, pero lo que más llamó la atención, es su aspecto físico, ya que son 27 años los que han pasado luego de la novela, por lo cual, los periodistas le preguntaron por su edad, revelando que cuando fue parte de dicha novela tenía 30 y actualmente está por cumplir 57 años, pero que en google aparece registrado es la fecha de nacimiento de su hermano.

Pero debido a la impresión de los locutores reveló su secreto para seguir pareciendod e 30 “Tomo vino y resveratrol todo el tiempo, El resveratrol es la semilla de la uva pulverizada concentrada (...) facilmente me puedo estar tomando una botella diaria, pero me la tomo repartida. Me tomo un vino en ayunas, luego a las 10 de lamañana despuñes de desayunar fruta, después del almuerzo me tomo otras dos. En la noche cuando ya está uno relajado en la casa viendo noticias, me tomo otras dos”.