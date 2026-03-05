Ciudadanos esperaron a ladrón para darle ‘paloterapia’ al ritmo de ‘quién rompe la piñata’

Un intento de hurto en Cúcuta terminó convirtiéndose en un episodio viral que volvió a poner sobre la mesa el debate sobre la seguridad ciudadana y las reacciones de la comunidad frente al delito.

Le puede interesar: ¿No duro nada?, Lady Noriega quedó eliminada de ‘La Casa de los Famosos’

Según se observa en un video que circula en redes sociales, un hombre señalado de cometer un robo intentó refugiarse en un establecimiento comercial tras ser perseguido por varios ciudadanos. Sin embargo, la comunidad lo rodeó e impidió su salida mientras esperaban la llegada de la Policía.

En medio de la tensión, algunas personas decidieron ambientar la escena con la canción “La Piñata”, reconocida por fiestas infantiles, reproduciéndola a alto volumen mientras el presunto ladrón permanecía dentro del local. Las imágenes, grabadas por testigos, se difundieron rápidamente y generaron miles de comentarios.

Lea también: Piter Albeiro no bajó de “niños inmaduros” a quienes no quieran que Abelardo de la Espriella sea presidente

Las reacciones en redes sociales estuvieron divididas. Algunos usuarios celebraron la forma en que la comunidad manejó la situación sin recurrir a agresiones físicas, mientras que otros señalaron que este tipo de actos reflejan la frustración ciudadana frente a la delincuencia. El episodio también reavivó la discusión sobre la llamada ‘paloterapia’, término utilizado para describir cuando civiles toman justicia por mano propia ante la percepción de inseguridad.

El caso vuelve a evidenciar el clima de preocupación que persiste en distintas ciudades del país, donde hechos de hurto y otras modalidades delictivas siguen generando alarma. Entretanto, las autoridades reiteran el llamado a denunciar y evitar acciones que puedan poner en riesgo la integridad de las personas involucradas.