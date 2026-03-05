Así se ve actualmente ‘Natalia’ de Los Reyes: se retiró de la actuación para emprender

La actriz Géraldine Zivic, recordada por su papel de Natalia Bernal en la exitosa telenovela Los Reyes (emitida por RCN entre 2005 y 2006), sigue vigente tanto en la actuación como en el mundo del emprendimiento. Nacida en Buenos Aires, Argentina, el 7 de diciembre de 1975, Zivic se mudó con su familia a Medellín durante su adolescencia y se consolidó como una de las intérpretes más queridas de la televisión colombiana gracias a una carrera que abarca décadas y numerosos papeles destacados en telenovelas y series.

Tras años de trabajar frente a cámaras, la actriz se radicó en Orlando, Florida (Estados Unidos) junto a su esposo, Gonzalo Vivanco, un actor chileno con quien se casó en 2011 y con quien tiene una hija. Además de seguir ligada a la actuación, Zivic ha explorado otras facetas creativa, es cofundadora de una marca de joyas que fue presentada en el Orlando Fashion Week, un paso importante en su vida como emprendedora fuera de la pantalla.

Hoy, además de compartir momentos de su vida familiar y profesional en redes sociales, Zivic continúa trabajando en proyectos artísticos y mantiene su presencia en el mundo del entretenimiento, siendo un referente para varias generaciones que la recuerdan por sus icónicos roles y su versatilidad frente a la cámara.

¿En qué otras novelas ha estado Geraldine Zivic?

Además de su recordado papel en Los Reyes, la actriz Géraldine Zivic ha participado en varias producciones de la televisión colombiana que fortalecieron su trayectoria artística. Entre ellas se destacan telenovelas y series como Hasta que la plata nos separe, Doña Bella y La traicionera, donde interpretó distintos personajes que le permitieron explorar registros dramáticos y románticos. Gracias a estos trabajos, Zivic logró consolidarse como uno de los rostros femeninos más reconocidos de la televisión en Colombia durante los años 2000.

¿De qué es la marca de Geraldine?

En los últimos años, la actriz también ha desarrollado una faceta como emprendedora. Junto a su esposo, el actor Gonzalo Vivanco, creó una marca de joyería artesanal inspirada en el estilo contemporáneo y en piezas elegantes pensadas para el uso diario. La firma apuesta por diseños sofisticados y versátiles que combinan moda y expresión personal, y ha logrado visibilidad en eventos como el Orlando Fashion Week. A través de este proyecto, Géraldine ha encontrado una nueva forma de canalizar su creatividad más allá de la actuación.