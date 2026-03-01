Así se ve actualmente Enrique Carriazo: la imagen sorprendió a sus seguidores

El reconocido actor colombiano Enrique Carriazo volvió a generar conversación en redes sociales luego de que una reciente fotografía evidenciara un notorio cambio en su aspecto físico, sorprendiendo a seguidores que aseguran que luce muy diferente a como se le veía en sus últimas apariciones públicas. La imagen, compartida recientemente, desató comentarios de admiración, curiosidad y nostalgia entre quienes han seguido su carrera durante años.

La fotografía fue publicada por el también actor colombiano Andrés Parra, quien acompañó el reencuentro con un mensaje cargado de afecto y reconocimiento hacia su colega. Sin embargo, más allá del gesto emotivo, lo que más llamó la atención del público fue la transformación física de Carriazo, que para muchos resultó difícil de reconocer a primera vista.

¿Cuál es la trayectoria profesional de Enrique Carriazo?

Enrique Carriazo es uno de los intérpretes más destacados de la televisión, el cine y el teatro en Colombia, con una trayectoria que supera las tres décadas en la industria del entretenimiento. Su versatilidad actoral y su capacidad para asumir distintos personajes lo han consolidado como una figura representativa del panorama audiovisual colombiano.

Nacido en Bogotá, Carriazo encontró desde muy joven su vocación en la actuación y se formó artísticamente en el reconocido grupo teatral Teatro La Candelaria, espacio clave en su desarrollo interpretativo y en la construcción de su visión escénica. Desde allí inició un camino que lo llevaría a convertirse en uno de los actores más respetados del país.

A lo largo de su carrera ha participado en producciones televisivas que marcaron a varias generaciones, como Pedro, el escamoso, Doctor Mata y La Gloria de Lucho, además de su presencia constante en proyectos cinematográficos y teatrales. Gracias a esta trayectoria, el actor ha logrado mantenerse vigente y reconocido dentro del medio artístico, lo que explica el impacto que generó su reciente aparición en redes sociales.