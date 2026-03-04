Melina Ramírez dedicó tierno mensaje a la hija de su esposo por sus 15 años: “tu amiga, tu segunda mamá”

Melina Ramírez se ha consolidado como uno de los rostros más queridos y reconocidos de la televisión colombiana. Su carisma y profesionalismo frente a las cámaras, especialmente en formatos de horario estelar como Yo Me Llamo, la han posicionado como una figura imprescindible del entretenimiento nacional. Sin embargo, más allá de los sets de grabación, la caleña atraviesa uno de sus momentos personales más plenos tras consolidar su hogar con el reconocido actor Juan Manuel Mendoza.

La pareja, que se convirtió en una de las favoritas de la farándula tras iniciar su relación en 2020, selló su compromiso con una íntima y elegante boda en 2023. Juan Manuel, famoso por sus protagónicos en producciones como A Corazón Abierto y La Niña, ha sido el pilar fundamental en la vida de la presentadora, demostrando una madurez emocional que sus seguidores aplauden constantemente en redes sociales.

Uno de los aspectos que más admiran los internautas es la armonía con la que ambos han integrado a sus hijos de relaciones previas. Melina, madre de Salvador (fruto de su anterior relación con Mateo Carvajal), ha acogido con profundo cariño a Valeria Mendoza, la hija mayor de Juan Manuel.

Valeria, mantiene un gran relación con Melina, siendo ejemplo de respeto y afecto; no es raro verlas compartir momentos especiales en familia, donde la presentadora siempre destaca el rol tan importante que la pequeña ocupa en su vida. Así lo fue durante el 3 de febrero, debido a que la adoslecente llegó a sus 15 años, rodeada de tiernos mensajes de felicitación de parte de sus padres, pero también de la presentadora:

“Hoy cumple 15 años nuestra niña que se creció, la princesa de la casa. Cómo te amamos gordita, que afortunada me siento de tenerte en mi vida .Aquí siempre estaré para ti, como tu amiga y segunda mamá (con el permiso ya autorizado de tu mami)“, expresó en primer momento. Para luego explicaar una tierna, en la que había dibujos de ellas dos: “La última foto, fue la primera carta que me hizo el fin de semana que nos conocimos. Cómo pasa el tiempo tan rápido- El amor llega de muchas maneras y en diferentes personas, solo tienes que estar abierta a darlo y a recibirlo. De eso se trata la vida.”

¿Quién es la expareja de Juan Manuel Mendoza?

Daniella Donado Visbal es una reconocida actriz, presentadora y modelo proveniente de Barranquilla, quien inició su carrera en el mundo del entretenimiento como modelo y luego incursionó en la actuación, participando en diversas y recordadas producciones de televisión como“Oye Bonita”, “Los Protegidos” y “La Viuda Negra”.

La primera telenovela de la que hizo parte Donado, fue ‘Los Protegidos’ del año 2008 donde compartió set con Verónica Orozoco y Luis Eduardo Arango,la cual fue producida en el año 2007. Mismo año en que alcanzó la corona como Reina del Carnaval de Barranquilla,lo que impulsó su popularidad y la consolidó como una figura destacada en la farándula colombiana.

En cuanto a su vida privada, estuvo casada con el actorJuan Manuel Mendoza, actual esposo de Melina Ramírez, con él tuvo a su primera hija, Valeria.Después de su divorcio encontró el amor de nuevo, de parte del empresario Virgilio Torres Vengoechea con quien tuvo a dos hijos más, Santiago y Daniel.