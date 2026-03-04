Hincha del Cúcuta sacó lo ‘motilona’ y se emberracó por camiseta con la cara de Petro; tiró varios madrazos

A Gustavo Petro le quedan pocos meses en la Casa de Nariño, aunque su legado podría seguir si Iván Cepeda vence en las presidenciales a quien es hoy su principal opositor, Abelardo de la Espriella. Justamente el ámbito de las votaciones venideras se ha prestado para varias situaciones, algunas de ellas que se han convertido en viral y que provienen de actos de la ciudadanía; una de ellas la reacción de una mujer hincha del Cúcuta Deportivo que estalló con un familiar, luego que le regalara una camiseta de su equipo con la cara de Petro en el dorsal.

Tras una larga ausencia en la primera división, el equipo ‘motilón’ volvió a esta categoría y tiene a ‘La perla del oriente’, nuevamente al pendiente de la ‘pecosa’ y de lo que sucede en los cotejos que se disputan en el estadio General Santander.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢🤳>>> Dimayor notificó la dura sanción al Cúcuta Deportivo por los desmanes en su estadio durante el juego contra Bucaramanga

Pero el balompié no es lo único que está moviendo corazones en esta zona de frontera, también la política, esa que hoy en día se rige, entre otras cosas, en si está o no de acuerdo con lo que fue la administración de Petro. Justamente el creador de contenido, Carlos Acevedo, reconocido en el ámbito digital por las bromas que le hace a sus señora madre, mezcló estas dos cosas en un clip que rápidamente sobrepasó las 1,5 millones de reproducciones en TikTok.

En las imágenes se ve a Acevedo entregarle a su familiar la casaca de franjas rojas y negras del Cúcuta; regalo al que la mujer reaccionó con una gran emoción, dándole incluso besos a la prenda; pero en el momento en el que se percató que la cara de Petro estaba en la parte posterior de la camiseta, estalló de ira, hasta el punto que golpeó al joven con la misma.

“La señora representa a Colombia”, “Ella es de las mías”, “Se pasaron, mi presidente merece respeto”, “Creo que esta señora me va a empezar a caer mejor”, “Fue la peor manera de demostrar que nadie quiere a este Gobierno”, “Perdieron un seguidor”, y “Solo les faltaba hacerle campaña a la derecha”, fueron algunas de las reacciones en la publicación.

¿Quién ganaría la presidencia de Colombia entre Cepeda y De la Espriella?

Basado en los resultados de “La Gran Encuesta” (GAD3 para Noticias RCN) y la medición de Invamer (para Blu Radio y Noticias Caracol) de finales de febrero de 2026, Iván Cepeda ganaría la presidencia en un eventual enfrentamiento directo contra Abelardo de la Espriella. Según los datos analizados, Cepeda mantiene una ventaja sólida tanto en la intención de voto para la primera vuelta como en los escenarios simulados de balotaje. En el estudio de Invamer, Cepeda alcanza un 43,0% frente al 23,4% de De la Espriella en la primera vuelta, diferencia que se ensancha en la segunda vuelta, donde el candidato del Pacto Histórico obtendría un 59,4% de los apoyos frente al 37,4% del abogado.

Por otro lado, la encuesta de GAD3 muestra un panorama un poco más competitivo pero con la misma tendencia de liderazgo para la izquierda. En este sondeo, Cepeda encabeza la intención de voto con un 34% sobre un 26% de De la Espriella; sin embargo, en el escenario de segunda vuelta, el margen se estrecha a solo cinco puntos, con Cepeda obteniendo un 38% y De la Espriella un 33%. Esta diferencia sugiere que, si bien Cepeda es el favorito actual, De la Espriella logra capturar un voto de opinión significativo que podría convertir la elección en una disputa abierta, dependiendo de la movilización de los indecisos y las alianzas que se concreten tras las consultas de marzo.