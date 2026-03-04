Conozca a Max Alexander, el pequeño de 9 años que debutó en la Semana de la Moda en París

Mientras la mayoría de los niños de su edad dedican sus tardes a los videojuegos o al fútbol, Max Alexander, un pequeño de casi 10 años originario de Los Ángeles, California, se encuentra en el epicentro del mundo de la moda. Este 3 de marzo de 2026, el joven diseñador alcanzó la cúspide de su meteórica carrera al presentar su colección en el emblemático Palais Garnier, durante la prestigiosa Paris Fashion Week.

No se trata de un juego de niños ni de un proyecto escolar. Max, quien ostenta el Récord Guinness como el diseñador de pasarelas más joven del mundo desde los siete años, llegó a la “Ciudad de la Luz” para demostrar que el talento no entiende de cronogramas biológicos. Su firma, Couture to the Max, ha pasado de ser una curiosidad viral en TikTok a una marca que viste a celebridades de la talla de Sharon Stone y que hoy compite por la atención de la prensa internacional en la capital francesa.

¿Cómo empezó Max en el mundo de la moda?

La historia de Max parece sacada de un guión cinematográfico. Todo comenzó a los cuatro años, durante la pandemia de 2020, cuando le pidió a su madre, la artista Sherri Madison, un maniquí. “Soy modista”, declaró con una seriedad que dejó a sus padres sin palabras. Ante la incredulidad inicial, su madre le construyó un maniquí de cartón, y Max, sin haber recibido clases previas, comenzó a drapear y anudar telas con una intuición asombrosa.

Poco después, la familia descubrió un vínculo genético que para Max es una explicación lógica: su bisabuelo, Jack, fue un exitoso patronista que llegó a ser dueño de 40 boutiques de vestidos. Sin embargo, el propio Max tiene una teoría más mística. Con una seguridad aplastante, el pequeño asegura que fue Guccio Gucci en una vida pasada. “En realidad lo fui”, sostiene en sus entrevistas, mientras maneja con destreza una máquina de coser que antes le quedaba grande.

Alta costura con conciencia y sostenibilidad

Para su debut en París, Max no solo apostó por la estética, sino por un mensaje contundente: la sostenibilidad. El 95% de su colección presentada en el Palais Garnier fue confeccionada con materiales reciclados, deadstock y excedentes textiles que, de otro modo, habrían terminado en vertederos. Sus famosos “vestidos flor”, inspirados en la naturaleza y las calas invertidas, volvieron a ser los protagonistas, demostrando una madurez técnica que ha dejado boquiabiertos a mentores de la industria como Fern Mallis, creadora de la New York Fashion Week.

A pesar de la presión que conlleva el calendario oficial de París, Max mantiene la esencia de su edad. Divide su tiempo entre las matemáticas, el tenis y su estudio en el ático de su casa. Sin embargo, su ambición es clara: convertirse en el futuro director creativo de Gucci.

Con su presentación en París, Max Alexander ha dejado de ser una promesa para convertirse en una realidad de la industria. Su paso por el Palais Garnier no solo marca un hito personal, sino que abre un debate sobre la precocidad del talento y el futuro de una moda que, hoy más que nunca, parece estar en manos de las nuevas generaciones.

