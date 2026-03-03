Selena Gomez vuelve a llamar la atención al besar los pies sucios de su esposo, Benny Blanco

El reconocido productor musical y actual pareja de Selena Gomez, Benny Blanco, ha vuelto a posicionarse en la cima de las tendencias globales, pero esta vez no por sus éxitos en las listas de Billboard, sino por unas declaraciones que han dejado a más de uno con el estómago revuelto.

En el estreno de su podcast “Friends Keep Secrets” el artista protagonizó un momento desagradable para muchos, esto después de que revelara que no se baña diariamente, argumentando una filosofía de cuidado personal que muchos han tachado de “antihigiénica”.

Casi en paralelo, circularon imágenes del productor en eventos públicos y publicaciones de redes sociales donde se le observa con los pies visiblemente sucios. Los internautas no tardaron en reaccionar, inundando plataformas como X e Instagram con memes y críticas feroces. “Una cosa es ser ‘relajado’ y otra muy distinta es la falta de higiene básica”, comentaba un usuario en una publicación que alcanzó miles de interacciones.

Lo que más ha alimentado el morbo de los seguidores es el contraste con su pareja, la estrella Selena Gomez. Mientras la fundadora de Rare Beauty es un referente de la industria del bienestar y el cuidado de la piel, la actitud de Blanco parece desafiar todos los estándares de la estética de Hollywood. En medio de las críticas hacia su esposo, Gómez sorprendió al publicar en sus historias de Instagram una fotografía junto a Blanco con el mensaje: “Cada día me enamoro más de ti, mi amor”.

El gesto fue interpretado como una muestra de apoyo incondicional hacia su pareja.No obstante, la reacción también generó comparaciones con relaciones pasadas de la cantante, incluyendo menciones a Justin Bieber. Pero no todo quedaría ahí, en una nueva entrega del podcast, Blanco aparece junto a Selena y sus pies visiblemente sucios, y en un momento del capitulo, mientras él habla, la interprete le da un beso en los pies y luego recuesta en ellos su rostro, para acariciarlos.

El video de este momento ha estado rondado por las redes sociales, generando todo tipo de reacciones, en su mayoría críticas por el desagradable gesto.

La unión entre Selena Gomez y Benny Blanco no solo rompió el internet por lo inesperado de su romance, sino por la discreción y rapidez con la que decidieron dar el “sí”. Aunque la pareja mantuvo los detalles bajo un hermetismo casi total para evitar el asedio de los paparazzi, se confirmó que la ceremonia se llevó a cabo en una íntima celebración privada a finales de 2025.

Lejos de los lujos extravagantes y las exclusivas millonarias de otras estrellas de Hollywood, la boda reflejó el estilo relajado y bohemio que ha caracterizado su relación, consolidando un vínculo que, a pesar de las críticas constantes por sus diferencias estéticas, parece estar más blindado que nunca frente a la opinión pública.